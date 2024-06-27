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"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن من القمح

امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي والمخزون الاستراتيجي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، مناقصتها الثالثة لهذا العام 2019م، لاستيراد كمية (715.000) طن من القمح للتوريد خلال الفترة (سبتمبر- نوفمبر 2019م) موزعة على 12 باخرة، بواقع 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من قِبَل شركات المطاحن على القمح والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن من القمح
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، مناقصتها الثالثة لهذا العام 2019م، لاستيراد كمية (715.000) طن من القمح للتوريد خلال الفترة (سبتمبر- نوفمبر 2019م) موزعة على 12 باخرة، بواقع 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من قِبَل شركات المطاحن على القمح والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
11:56 AM

"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن من القمح

امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي والمخزون الاستراتيجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، مناقصتها الثالثة لهذا العام 2019م، لاستيراد كمية (715.000) طن من القمح للتوريد خلال الفترة (سبتمبر- نوفمبر 2019م) موزعة على 12 باخرة، بواقع 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من قِبَل شركات المطاحن على القمح والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,304
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,160
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,681
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,039

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