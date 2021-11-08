بالصور.. "سبق" في "بسطة" الرياض.. فعاليات ومنتجات وطنية تستحق الزيارة

200 "كشك" ومشاركة متنوعة

أطلقت أمانة منطقة الرياض فعاليات "بسطة" الرياض، السبت الماضي، على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" بمشاركة العديد من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة التي تعرض منتجاتها، وحرفها اليدوية المتعددة في سوق مفتوح من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً كل يوم سبت، ومكون من 200 "كشك"، وبمشاركة متنوعة تتيح للزوار التسوق من المنسوجات اليدوية، ومنتجات الخضراوات والفاكهة الطازجة، والأطعمة والمشروبات، وبيع الأجهزة المنزلية الصغيرة، والملابس والعطور والإكسسوارات، والتحف، وفعاليات أخرى مصاحبة ترفيهية وثقافية كبيع الكتب، وعزف الموسيقى، والرسم والتلوين وغيرها.



واختارت الأمانة موقع النسخة الثانية من فعالية بسطة الرياض ليكون طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، والمعروف باسم التحلية، الذي يعد من أشهر الطرق في مدينة الرياض، وهو وجهة سياحية معروفة داخل العاصمة.