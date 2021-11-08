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بالصور.. "سبق" في "بسطة" الرياض.. فعاليات ومنتجات وطنية تستحق الزيارة

200 "كشك" ومشاركة متنوعة

أطلقت أمانة منطقة الرياض فعاليات "بسطة" الرياض، السبت الماضي، على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" بمشاركة العديد من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة التي تعرض منتجاتها، وحرفها اليدوية المتعددة في سوق مفتوح من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً كل يوم سبت، ومكون من 200 "كشك"، وبمشاركة متنوعة تتيح للزوار التسوق من المنسوجات اليدوية، ومنتجات الخضراوات والفاكهة الطازجة، والأطعمة والمشروبات، وبيع الأجهزة المنزلية الصغيرة، والملابس والعطور والإكسسوارات، والتحف، وفعاليات أخرى مصاحبة ترفيهية وثقافية كبيع الكتب، وعزف الموسيقى، والرسم والتلوين وغيرها.

واختارت الأمانة موقع النسخة الثانية من فعالية بسطة الرياض ليكون طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، والمعروف باسم التحلية، الذي يعد من أشهر الطرق في مدينة الرياض، وهو وجهة سياحية معروفة داخل العاصمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "سبق" في "بسطة" الرياض.. فعاليات ومنتجات وطنية تستحق الزيارة
سبق

أطلقت أمانة منطقة الرياض فعاليات "بسطة" الرياض، السبت الماضي، على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" بمشاركة العديد من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة التي تعرض منتجاتها، وحرفها اليدوية المتعددة في سوق مفتوح من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً كل يوم سبت، ومكون من 200 "كشك"، وبمشاركة متنوعة تتيح للزوار التسوق من المنسوجات اليدوية، ومنتجات الخضراوات والفاكهة الطازجة، والأطعمة والمشروبات، وبيع الأجهزة المنزلية الصغيرة، والملابس والعطور والإكسسوارات، والتحف، وفعاليات أخرى مصاحبة ترفيهية وثقافية كبيع الكتب، وعزف الموسيقى، والرسم والتلوين وغيرها.

واختارت الأمانة موقع النسخة الثانية من فعالية بسطة الرياض ليكون طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، والمعروف باسم التحلية، الذي يعد من أشهر الطرق في مدينة الرياض، وهو وجهة سياحية معروفة داخل العاصمة.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
10:13 AM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
04:39 PM

بالصور.. "سبق" في "بسطة" الرياض.. فعاليات ومنتجات وطنية تستحق الزيارة

200 "كشك" ومشاركة متنوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,842

أطلقت أمانة منطقة الرياض فعاليات "بسطة" الرياض، السبت الماضي، على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" بمشاركة العديد من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة التي تعرض منتجاتها، وحرفها اليدوية المتعددة في سوق مفتوح من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً كل يوم سبت، ومكون من 200 "كشك"، وبمشاركة متنوعة تتيح للزوار التسوق من المنسوجات اليدوية، ومنتجات الخضراوات والفاكهة الطازجة، والأطعمة والمشروبات، وبيع الأجهزة المنزلية الصغيرة، والملابس والعطور والإكسسوارات، والتحف، وفعاليات أخرى مصاحبة ترفيهية وثقافية كبيع الكتب، وعزف الموسيقى، والرسم والتلوين وغيرها.

واختارت الأمانة موقع النسخة الثانية من فعالية بسطة الرياض ليكون طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، والمعروف باسم التحلية، الذي يعد من أشهر الطرق في مدينة الرياض، وهو وجهة سياحية معروفة داخل العاصمة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,223
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,027
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,115
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,184

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