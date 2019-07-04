"المسند" يكشف ويفسر: الأرض تكون في أبعد نقطة عن الشمس اليوم وغداً

قال: في 4 يناير بفصل الشتاء تكون قريبة منها والفارق بين النقطتين 3%

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن الأرض تكون اليوم وغداً في أبعد نقطة عن الشمس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم وغداً تكون الأرض في نقطة الأوج (أبعد نقطة من الشمس) ويكون بعدها عن الشمس 152104159 كم تقريباً والله أعلم.

وأضاف: متوسط المسافة بين الأرض والشمس 149.590.640 كم، ولأن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي فإن المسافة بينهما تختلف، ففي 4 يناير (في الشتاء) تكون الأرض قريبة من الشمس، بينما في 4 يوليو (كاليوم) تكون الأرض في أبعد نقطة عن الشمس، والفارق بين النقطتين 3%، أي 5 مليون كم.

وتابع: هذا الفرق لا يشكل أهمية في التأثير على درجة الحرارة وإلا لكان #الصيف في يناير عندما تكون الشمس قريبة من الأرض، ولكن هندسة الأرض المعجزة اقتضت -بمشيئة الله- أن يكون محور الأرض مائلاً؛ لأجل أن يحدث تعاقب الفصول، وينتج عنها تغير درجة الحرارة خلال العام ولله في خلقه شؤون.