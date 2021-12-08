شاهد: "الله لا يفرقنا يا أبو سلمان".. حديث ودي بين ولي العهد ومحمد بن زايد

مقطع فيديو متداوَل أشاد المغردون بمضمونه وقوة العلاقة بين البلدَيْن

أظهر مقطع فيديو متداوَل تفاصيل الحوار الودي الذي دار بين سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وذلك خلال استقباله ولي العهد في محطته الثانية لجولته الخليجية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفي المقطع المرئي الذي تداوله المغردون يتبادل ولي العهد مع الشيخ محمد بن زايد أطراف الحديث الودي الباسم، ويقول ولي عهد أبو ظبي موجهًا كلامه للأمير محمد بن سلمان: "العلاقات تقوى عند الشدائد.. الله لا يفرقنا يا أبو سلمان"؛ ليرد ولي العهد قائلاً: "في وقت الشدة ما شفنا إلا رجال.. وأنتم ناس قول وفعل.. والمصير واحد.. وهذه هي القاعدة من يوم ما عُرف التاريخ".

وأشاد المغردون بمضمون الحديث الودي الذي جمع الزعيمَيْن، والدال على قوة العلاقة ومتانتها بين السعودية والإمارات على المستويَيْن الرسمي والشعبي، وذلك على الرغم من التحديات الكبرى التي تعيشها المنطقة.