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الرياض تشهد تنظيم ملتقى المرأة في الأمن السيبراني أول مارس المقبل

بحضور عدد من المختصين والأكاديميين والباحثين في المجال

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن تنظيم ملتقى المرأة في الأمن السيبراني، يومَي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 1 - 2 مارس 2022م بالرياض، بحضور عدد من المختصين والأكاديميين والباحثين في مجال الأمن السيبراني.

ويأتي هذا الملتقى ضمن إطار مبادرات الهيئة لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، ودعم المرأة وتشجيعها على الانضمام إلى هذا المجال, بالإضافة إلى تنمية المهارات، وتبادل الخبرات، والتمكين الوظيفي والقيادي في مجال الأمن السيبراني.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأمن السيبراني، والتعريف بالفرص المتاحة في التعليم والتدريب؛ للتأهيل للعمل في مجالات الأمن السيبراني، وكذلك تمكين التطوير المهني والقيادي للمرأة؛ لزيادة الكفاءة المهنية في هذا المجال، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية في مجالات الأمن السيبراني.

ويتضمن الملتقى مناقشة عدة موضوعات تشمل الوضع الراهن، لتمثيل المرأة مجالات الأمن السيبراني، واستعراض الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية في الأمن السيبراني، ضمن برامج التعليم والتدريب في الأمن السيبراني، وسبل تعزيز تلك الجهود.

فيما تشمل موضوعات الملتقى: مناقشة ممكنات التوظيف، والتمكين القيادي للمرأة في مجالات الأمن السيبراني، مثل: توفير التدريب المهني المختص، والتدريب على رأس العمل؛ لاكتساب المهارات، وتبادل الخبرات، واستعراض نجاحات المرأة السعودية، ومناقشة سبل تمكينها، وريادتها في مجالات الأمن السيبراني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تشهد تنظيم ملتقى المرأة في الأمن السيبراني أول مارس المقبل
سبق

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن تنظيم ملتقى المرأة في الأمن السيبراني، يومَي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 1 - 2 مارس 2022م بالرياض، بحضور عدد من المختصين والأكاديميين والباحثين في مجال الأمن السيبراني.

ويأتي هذا الملتقى ضمن إطار مبادرات الهيئة لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، ودعم المرأة وتشجيعها على الانضمام إلى هذا المجال, بالإضافة إلى تنمية المهارات، وتبادل الخبرات، والتمكين الوظيفي والقيادي في مجال الأمن السيبراني.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأمن السيبراني، والتعريف بالفرص المتاحة في التعليم والتدريب؛ للتأهيل للعمل في مجالات الأمن السيبراني، وكذلك تمكين التطوير المهني والقيادي للمرأة؛ لزيادة الكفاءة المهنية في هذا المجال، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية في مجالات الأمن السيبراني.

ويتضمن الملتقى مناقشة عدة موضوعات تشمل الوضع الراهن، لتمثيل المرأة مجالات الأمن السيبراني، واستعراض الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية في الأمن السيبراني، ضمن برامج التعليم والتدريب في الأمن السيبراني، وسبل تعزيز تلك الجهود.

فيما تشمل موضوعات الملتقى: مناقشة ممكنات التوظيف، والتمكين القيادي للمرأة في مجالات الأمن السيبراني، مثل: توفير التدريب المهني المختص، والتدريب على رأس العمل؛ لاكتساب المهارات، وتبادل الخبرات، واستعراض نجاحات المرأة السعودية، ومناقشة سبل تمكينها، وريادتها في مجالات الأمن السيبراني.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
04:32 PM

الرياض تشهد تنظيم ملتقى المرأة في الأمن السيبراني أول مارس المقبل

بحضور عدد من المختصين والأكاديميين والباحثين في المجال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن تنظيم ملتقى المرأة في الأمن السيبراني، يومَي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 1 - 2 مارس 2022م بالرياض، بحضور عدد من المختصين والأكاديميين والباحثين في مجال الأمن السيبراني.

ويأتي هذا الملتقى ضمن إطار مبادرات الهيئة لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، ودعم المرأة وتشجيعها على الانضمام إلى هذا المجال, بالإضافة إلى تنمية المهارات، وتبادل الخبرات، والتمكين الوظيفي والقيادي في مجال الأمن السيبراني.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأمن السيبراني، والتعريف بالفرص المتاحة في التعليم والتدريب؛ للتأهيل للعمل في مجالات الأمن السيبراني، وكذلك تمكين التطوير المهني والقيادي للمرأة؛ لزيادة الكفاءة المهنية في هذا المجال، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية في مجالات الأمن السيبراني.

ويتضمن الملتقى مناقشة عدة موضوعات تشمل الوضع الراهن، لتمثيل المرأة مجالات الأمن السيبراني، واستعراض الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية في الأمن السيبراني، ضمن برامج التعليم والتدريب في الأمن السيبراني، وسبل تعزيز تلك الجهود.

فيما تشمل موضوعات الملتقى: مناقشة ممكنات التوظيف، والتمكين القيادي للمرأة في مجالات الأمن السيبراني، مثل: توفير التدريب المهني المختص، والتدريب على رأس العمل؛ لاكتساب المهارات، وتبادل الخبرات، واستعراض نجاحات المرأة السعودية، ومناقشة سبل تمكينها، وريادتها في مجالات الأمن السيبراني.

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