"العربية" تستعد للبث من الرياض بغرفة أخبار ذات تقنيات متقدمة

تستعد قناة "العربية" للبث من الرياض، بعد إعلان نقل عملياتها للعاصمة السعودية قبل أشهر.
ونشرت "العربية" مقطع فيديو يُظهر الاستعدادات الكبيرة لانطلاق البث عبر إنشاء غرفة أخبار حديثة بأحدث التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة.
تستعد قناة "العربية" للبث من الرياض، بعد إعلان نقل عملياتها للعاصمة السعودية قبل أشهر.
ونشرت "العربية" مقطع فيديو يُظهر الاستعدادات الكبيرة لانطلاق البث عبر إنشاء غرفة أخبار حديثة بأحدث التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة.
تستعد قناة "العربية" للبث من الرياض، بعد إعلان نقل عملياتها للعاصمة السعودية قبل أشهر.
ونشرت "العربية" مقطع فيديو يُظهر الاستعدادات الكبيرة لانطلاق البث عبر إنشاء غرفة أخبار حديثة بأحدث التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة.
تستعد قناة "العربية" للبث من الرياض، بعد إعلان نقل عملياتها للعاصمة السعودية قبل أشهر.
ونشرت "العربية" مقطع فيديو يُظهر الاستعدادات الكبيرة لانطلاق البث عبر إنشاء غرفة أخبار حديثة بأحدث التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة.