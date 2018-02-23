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صحيفة "رومانية": "كوزمين" رفض 4.5 مليون دولار من "الأهلي"

قال صحيفة "adevarul" الرومانية إن المدير الفني السابق لأندية الهلال السعودي والسد القطري والعين والأهلي الإماراتيين قد رفض عرضاً مغرياً من قبل مسؤولي الأهلي السعودي صاحب المركز الثاني في الدوري حالياً .

وقالت الصحيفة إن مسؤولي الأهلي عرضوا على كوزمين تدريب الفريق مرتين، الأولى عندما رحل عن الأهلي الإماراتي ديسمبر الماضي والثانية تلك الأيام، حيث كان العرض المادي للمدرب يصل لنحو 4.5 مليون دولار قبل أن يرفض كوزمين مفضلاً تمديد إجازته .


ولا يزال موقف المدير الفني للنادي الأهلي، الأوكراني سيرجي ريبروف معلقاً حيث يتولى المهمة حتى الآن، لكن الأنباء الواردة من داخل النادي الجداوي تشير للرغبة في استبعاده لكن بعد التوصل لاتفاق مع مدير فني جديد .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "رومانية": "كوزمين" رفض 4.5 مليون دولار من "الأهلي"
سبق

قال صحيفة "adevarul" الرومانية إن المدير الفني السابق لأندية الهلال السعودي والسد القطري والعين والأهلي الإماراتيين قد رفض عرضاً مغرياً من قبل مسؤولي الأهلي السعودي صاحب المركز الثاني في الدوري حالياً .

وقالت الصحيفة إن مسؤولي الأهلي عرضوا على كوزمين تدريب الفريق مرتين، الأولى عندما رحل عن الأهلي الإماراتي ديسمبر الماضي والثانية تلك الأيام، حيث كان العرض المادي للمدرب يصل لنحو 4.5 مليون دولار قبل أن يرفض كوزمين مفضلاً تمديد إجازته .


ولا يزال موقف المدير الفني للنادي الأهلي، الأوكراني سيرجي ريبروف معلقاً حيث يتولى المهمة حتى الآن، لكن الأنباء الواردة من داخل النادي الجداوي تشير للرغبة في استبعاده لكن بعد التوصل لاتفاق مع مدير فني جديد .

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
06:49 PM

صحيفة "رومانية": "كوزمين" رفض 4.5 مليون دولار من "الأهلي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
3,788

قال صحيفة "adevarul" الرومانية إن المدير الفني السابق لأندية الهلال السعودي والسد القطري والعين والأهلي الإماراتيين قد رفض عرضاً مغرياً من قبل مسؤولي الأهلي السعودي صاحب المركز الثاني في الدوري حالياً .

وقالت الصحيفة إن مسؤولي الأهلي عرضوا على كوزمين تدريب الفريق مرتين، الأولى عندما رحل عن الأهلي الإماراتي ديسمبر الماضي والثانية تلك الأيام، حيث كان العرض المادي للمدرب يصل لنحو 4.5 مليون دولار قبل أن يرفض كوزمين مفضلاً تمديد إجازته .


ولا يزال موقف المدير الفني للنادي الأهلي، الأوكراني سيرجي ريبروف معلقاً حيث يتولى المهمة حتى الآن، لكن الأنباء الواردة من داخل النادي الجداوي تشير للرغبة في استبعاده لكن بعد التوصل لاتفاق مع مدير فني جديد .

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