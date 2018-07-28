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"الشمري" يروي تفاصيل إنقاذه وافدين فُقدا في صحراء شمال حائل

قال: توغلت بسيارتي 20 كم بالاتجاه الغربي في النفود وعثرت عليهما على شفير الموت

كشف المواطن مصافق الشمري تفاصيل إنقاذه وافدين تقطعت بهما السبل وفُقدا، بعد أن ظلّا يسيران على أقدامهما لمدة يومين كاملين في صحراء شمال حائل.

وقال "الشمري" لقناة "الإخبارية": عند الساعة الثانية ظهر الاثنين الماضي، وصلني خبر ضياع وافدين بالنفود، وبعد توغلي مسافة 18 كلم بالاتجاه الغربي في النفود عثرت على ملابس، وبعدها بمسافة 2 كلم شاهدتهما تحت شجرة، وكانا في حالة صعبة على شفير الموت، وبآخر رمق في حياتهما؛ أحدهما مغمى عليه، والآخر يتكلم بالإشارة، وعندما شاهدتهما يطلبان الماء قمت بإعطائهما جرعات، والثاني لم يستطع شرب الماء، وكان معي بالصدفة عصير، كما قمت بتذويب التمر في الماء؛ لمعالجة الجفاف وهبوط السكر لديهما.

ولفت إلى أنهما الآن يتمتعان بصحة جيدة ولله الحمد بعد خروجهما من المستشفى.

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"الشمري" يروي تفاصيل إنقاذه وافدين فُقدا في صحراء شمال حائل
سبق

كشف المواطن مصافق الشمري تفاصيل إنقاذه وافدين تقطعت بهما السبل وفُقدا، بعد أن ظلّا يسيران على أقدامهما لمدة يومين كاملين في صحراء شمال حائل.

وقال "الشمري" لقناة "الإخبارية": عند الساعة الثانية ظهر الاثنين الماضي، وصلني خبر ضياع وافدين بالنفود، وبعد توغلي مسافة 18 كلم بالاتجاه الغربي في النفود عثرت على ملابس، وبعدها بمسافة 2 كلم شاهدتهما تحت شجرة، وكانا في حالة صعبة على شفير الموت، وبآخر رمق في حياتهما؛ أحدهما مغمى عليه، والآخر يتكلم بالإشارة، وعندما شاهدتهما يطلبان الماء قمت بإعطائهما جرعات، والثاني لم يستطع شرب الماء، وكان معي بالصدفة عصير، كما قمت بتذويب التمر في الماء؛ لمعالجة الجفاف وهبوط السكر لديهما.

ولفت إلى أنهما الآن يتمتعان بصحة جيدة ولله الحمد بعد خروجهما من المستشفى.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
02:24 PM

"الشمري" يروي تفاصيل إنقاذه وافدين فُقدا في صحراء شمال حائل

قال: توغلت بسيارتي 20 كم بالاتجاه الغربي في النفود وعثرت عليهما على شفير الموت

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
7,993

كشف المواطن مصافق الشمري تفاصيل إنقاذه وافدين تقطعت بهما السبل وفُقدا، بعد أن ظلّا يسيران على أقدامهما لمدة يومين كاملين في صحراء شمال حائل.

وقال "الشمري" لقناة "الإخبارية": عند الساعة الثانية ظهر الاثنين الماضي، وصلني خبر ضياع وافدين بالنفود، وبعد توغلي مسافة 18 كلم بالاتجاه الغربي في النفود عثرت على ملابس، وبعدها بمسافة 2 كلم شاهدتهما تحت شجرة، وكانا في حالة صعبة على شفير الموت، وبآخر رمق في حياتهما؛ أحدهما مغمى عليه، والآخر يتكلم بالإشارة، وعندما شاهدتهما يطلبان الماء قمت بإعطائهما جرعات، والثاني لم يستطع شرب الماء، وكان معي بالصدفة عصير، كما قمت بتذويب التمر في الماء؛ لمعالجة الجفاف وهبوط السكر لديهما.

ولفت إلى أنهما الآن يتمتعان بصحة جيدة ولله الحمد بعد خروجهما من المستشفى.

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