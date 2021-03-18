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وزير أسبق: حينما تشتد الأزمات نجد السعودية خير سند وحليف لليمن لقطع يد إيران

أشاد بمواقف إنسانية وإغاثية وعسكرية وسياسية صادقة ووفية وأخوية من المملكة

قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الأسبق، الدكتور أحمد عطية، إنه حينما تشتد الأزمات نجد السعودية خير سند وحليف لليمن. مضيفًا: "وحينما تقدمت جحافل الحوثي صوب الجنوب بعدما بلعت الشمال حضرت السعودية لقطع يد إيران".‏ وتابع عبر تغريدته التي وجهها تحت شعار "السعودية فقط": "وحينما توجهت الميليشيات صوب مأرب قطعت السعودية خطوط إمداد الحوثي بصقور جوها".‏

واختتم الدكتور أحمد عطية تغريدته قائلاً: "مواقف إنسانية وإغاثية وعسكرية وسياسية صادقة ووفية وأخوية من السعودية".

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وزير أسبق: حينما تشتد الأزمات نجد السعودية خير سند وحليف لليمن لقطع يد إيران
سبق

قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الأسبق، الدكتور أحمد عطية، إنه حينما تشتد الأزمات نجد السعودية خير سند وحليف لليمن. مضيفًا: "وحينما تقدمت جحافل الحوثي صوب الجنوب بعدما بلعت الشمال حضرت السعودية لقطع يد إيران".‏ وتابع عبر تغريدته التي وجهها تحت شعار "السعودية فقط": "وحينما توجهت الميليشيات صوب مأرب قطعت السعودية خطوط إمداد الحوثي بصقور جوها".‏

واختتم الدكتور أحمد عطية تغريدته قائلاً: "مواقف إنسانية وإغاثية وعسكرية وسياسية صادقة ووفية وأخوية من السعودية".

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
12:33 AM

وزير أسبق: حينما تشتد الأزمات نجد السعودية خير سند وحليف لليمن لقطع يد إيران

أشاد بمواقف إنسانية وإغاثية وعسكرية وسياسية صادقة ووفية وأخوية من المملكة

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عبدالله العنزي - الرياض
3
768

قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الأسبق، الدكتور أحمد عطية، إنه حينما تشتد الأزمات نجد السعودية خير سند وحليف لليمن. مضيفًا: "وحينما تقدمت جحافل الحوثي صوب الجنوب بعدما بلعت الشمال حضرت السعودية لقطع يد إيران".‏ وتابع عبر تغريدته التي وجهها تحت شعار "السعودية فقط": "وحينما توجهت الميليشيات صوب مأرب قطعت السعودية خطوط إمداد الحوثي بصقور جوها".‏

واختتم الدكتور أحمد عطية تغريدته قائلاً: "مواقف إنسانية وإغاثية وعسكرية وسياسية صادقة ووفية وأخوية من السعودية".

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