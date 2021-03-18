قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الأسبق، الدكتور أحمد عطية، إنه حينما تشتد الأزمات نجد السعودية خير سند وحليف لليمن. مضيفًا: "وحينما تقدمت جحافل الحوثي صوب الجنوب بعدما بلعت الشمال حضرت السعودية لقطع يد إيران".‏ وتابع عبر تغريدته التي وجهها تحت شعار "السعودية فقط": "وحينما توجهت الميليشيات صوب مأرب قطعت السعودية خطوط إمداد الحوثي بصقور جوها".‏

وزير أسبق: حينما تشتد الأزمات نجد السعودية خير سند وحليف لليمن لقطع يد إيران عبدالله العنزي سبق 2021-03-18 قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الأسبق، الدكتور أحمد عطية، إنه حينما تشتد الأزمات نجد السعودية خير سند وحليف لليمن. مضيفًا: "وحينما تقدمت جحافل الحوثي صوب الجنوب بعدما بلعت الشمال حضرت السعودية لقطع يد إيران".‏ وتابع عبر تغريدته التي وجهها تحت شعار "السعودية فقط": "وحينما توجهت الميليشيات صوب مأرب قطعت السعودية خطوط إمداد الحوثي بصقور جوها".‏ واختتم الدكتور أحمد عطية تغريدته قائلاً: "مواقف إنسانية وإغاثية وعسكرية وسياسية صادقة ووفية وأخوية من السعودية".

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442 12:33 AM

وزير أسبق: حينما تشتد الأزمات نجد السعودية خير سند وحليف لليمن لقطع يد إيران أشاد بمواقف إنسانية وإغاثية وعسكرية وسياسية صادقة ووفية وأخوية من المملكة





A A A





2 مشاركة

قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الأسبق، الدكتور أحمد عطية، إنه حينما تشتد الأزمات نجد السعودية خير سند وحليف لليمن. مضيفًا: "وحينما تقدمت جحافل الحوثي صوب الجنوب بعدما بلعت الشمال حضرت السعودية لقطع يد إيران".‏ وتابع عبر تغريدته التي وجهها تحت شعار "السعودية فقط": "وحينما توجهت الميليشيات صوب مأرب قطعت السعودية خطوط إمداد الحوثي بصقور جوها".‏

واختتم الدكتور أحمد عطية تغريدته قائلاً: "مواقف إنسانية وإغاثية وعسكرية وسياسية صادقة ووفية وأخوية من السعودية".