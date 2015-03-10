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#مجلس_الوزراء يدين تسهيل إيران دخول سعوديين لأراضيها وتجاوزاتها للقوانين والأعراف الدولية

أكد أن الإجراءات في محافظة #القطيف تأتي ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس #كورونا

أشاد #مجلس_الوزراء اليوم بدعم #الملك_سلمان لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 ملايين دولار كما أكد أن الإجراءات في محافظة #القطيف تأتي ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس #كورونا.

وأدان المجلس اليوم تسهيل إيران دخول مواطنين سعوديين إلى أراضيها وتجاوزاتها للقوانين والأعراف الدولية.

ووافق المجلس اليوم على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة وإنشاء البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات وإنشاء مركز الفعاليات .

مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين محافظة القطيف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#مجلس_الوزراء يدين تسهيل إيران دخول سعوديين لأراضيها وتجاوزاتها للقوانين والأعراف الدولية
سبق

أشاد #مجلس_الوزراء اليوم بدعم #الملك_سلمان لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 ملايين دولار كما أكد أن الإجراءات في محافظة #القطيف تأتي ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس #كورونا.

وأدان المجلس اليوم تسهيل إيران دخول مواطنين سعوديين إلى أراضيها وتجاوزاتها للقوانين والأعراف الدولية.

ووافق المجلس اليوم على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة وإنشاء البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات وإنشاء مركز الفعاليات .

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:26 PM
اخر تعديل
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
03:57 PM

#مجلس_الوزراء يدين تسهيل إيران دخول سعوديين لأراضيها وتجاوزاتها للقوانين والأعراف الدولية

أكد أن الإجراءات في محافظة #القطيف تأتي ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس #كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
6,376

أشاد #مجلس_الوزراء اليوم بدعم #الملك_سلمان لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 ملايين دولار كما أكد أن الإجراءات في محافظة #القطيف تأتي ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس #كورونا.

وأدان المجلس اليوم تسهيل إيران دخول مواطنين سعوديين إلى أراضيها وتجاوزاتها للقوانين والأعراف الدولية.

ووافق المجلس اليوم على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة وإنشاء البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات وإنشاء مركز الفعاليات .

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