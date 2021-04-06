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165 ألف جلسة قضائية رقمية في محاكم ديوان المظالم

في إطار مساعي دعم العمل القضائي بالمحاكم تقنياً

عقدت محاكم ديوان المظالم أكثر من 165 ألف جلسة قضائية رقمية، وذلك في إطار دعم العمل القضائي بالمحاكم تقنياً، لجودة المخرجات وسرعة الإنجاز في الخدمة المقدمة لعموم المستفيدين.

تأتي هذه الخدمة التي وجّه بإطلاقها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بعد اعتماد خطة عمل تشمل توفير التجهيزات والوسائل التقنية المناسبة لبدء مرحلة جديدة في مراحل التقاضي الإلكتروني، تحقيقاً لمستهدفات ديوان المظالم الاستراتيجية المنبثقة من رؤاه وتوجهاته الموافق عليها من المقام السامي، حيث تم الإعداد لها بعد عددٍ من الاختبارات التجريبية على البيئة الفعلية من قِبل المتخصصين في المجال التقني وأمن المعلومات.

يُذكر أن خدمة الجلسات القضائية الرقمية تأتي ضمن عدة خدمات وفّرتها منصة معين الرقمية، التي تتيح وفق بيئة تقنية سرعة الوصول للجلسة القضائية "عبر الاتصال المرئي"؛ لضمان خدمة المترافعين أمام محاكم ديوان المظالم بشكلٍ تقني ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

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165 ألف جلسة قضائية رقمية في محاكم ديوان المظالم
سبق

عقدت محاكم ديوان المظالم أكثر من 165 ألف جلسة قضائية رقمية، وذلك في إطار دعم العمل القضائي بالمحاكم تقنياً، لجودة المخرجات وسرعة الإنجاز في الخدمة المقدمة لعموم المستفيدين.

تأتي هذه الخدمة التي وجّه بإطلاقها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بعد اعتماد خطة عمل تشمل توفير التجهيزات والوسائل التقنية المناسبة لبدء مرحلة جديدة في مراحل التقاضي الإلكتروني، تحقيقاً لمستهدفات ديوان المظالم الاستراتيجية المنبثقة من رؤاه وتوجهاته الموافق عليها من المقام السامي، حيث تم الإعداد لها بعد عددٍ من الاختبارات التجريبية على البيئة الفعلية من قِبل المتخصصين في المجال التقني وأمن المعلومات.

يُذكر أن خدمة الجلسات القضائية الرقمية تأتي ضمن عدة خدمات وفّرتها منصة معين الرقمية، التي تتيح وفق بيئة تقنية سرعة الوصول للجلسة القضائية "عبر الاتصال المرئي"؛ لضمان خدمة المترافعين أمام محاكم ديوان المظالم بشكلٍ تقني ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
12:32 PM

165 ألف جلسة قضائية رقمية في محاكم ديوان المظالم

في إطار مساعي دعم العمل القضائي بالمحاكم تقنياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت محاكم ديوان المظالم أكثر من 165 ألف جلسة قضائية رقمية، وذلك في إطار دعم العمل القضائي بالمحاكم تقنياً، لجودة المخرجات وسرعة الإنجاز في الخدمة المقدمة لعموم المستفيدين.

تأتي هذه الخدمة التي وجّه بإطلاقها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بعد اعتماد خطة عمل تشمل توفير التجهيزات والوسائل التقنية المناسبة لبدء مرحلة جديدة في مراحل التقاضي الإلكتروني، تحقيقاً لمستهدفات ديوان المظالم الاستراتيجية المنبثقة من رؤاه وتوجهاته الموافق عليها من المقام السامي، حيث تم الإعداد لها بعد عددٍ من الاختبارات التجريبية على البيئة الفعلية من قِبل المتخصصين في المجال التقني وأمن المعلومات.

يُذكر أن خدمة الجلسات القضائية الرقمية تأتي ضمن عدة خدمات وفّرتها منصة معين الرقمية، التي تتيح وفق بيئة تقنية سرعة الوصول للجلسة القضائية "عبر الاتصال المرئي"؛ لضمان خدمة المترافعين أمام محاكم ديوان المظالم بشكلٍ تقني ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

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