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فرنسا قلقة من تداعيات تدهور الوضع في أفغانستان على استقرار المنطقة

طالبت "طالبان" بقطع علاقاتها بـ"القاعدة" و"داعش"

أعربت فرنسا عن قلقها البالغ من تدهور الوضع في أفغانستان، وتداعياته على استقرار المنطقة؛ بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الثلاثاء).

ودعت فرنسا أطراف عملية السلام الأفغانية، وخصوصًا حركة طالبان، إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق تسوية سياسية للنزاع، وإقرار وقف لإطلاق النار؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

طالبت باريس "طالبان" باحترام تعهُّدها بقطع علاقتها نهائيًّا مع المنظمات الإرهابية الدولية؛ مثل "القاعدة" وتنظيم "داعش" الإرهابي.

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فرنسا قلقة من تداعيات تدهور الوضع في أفغانستان على استقرار المنطقة
سبق

أعربت فرنسا عن قلقها البالغ من تدهور الوضع في أفغانستان، وتداعياته على استقرار المنطقة؛ بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الثلاثاء).

ودعت فرنسا أطراف عملية السلام الأفغانية، وخصوصًا حركة طالبان، إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق تسوية سياسية للنزاع، وإقرار وقف لإطلاق النار؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

طالبت باريس "طالبان" باحترام تعهُّدها بقطع علاقتها نهائيًّا مع المنظمات الإرهابية الدولية؛ مثل "القاعدة" وتنظيم "داعش" الإرهابي.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
09:26 PM

فرنسا قلقة من تداعيات تدهور الوضع في أفغانستان على استقرار المنطقة

طالبت "طالبان" بقطع علاقاتها بـ"القاعدة" و"داعش"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت فرنسا عن قلقها البالغ من تدهور الوضع في أفغانستان، وتداعياته على استقرار المنطقة؛ بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الثلاثاء).

ودعت فرنسا أطراف عملية السلام الأفغانية، وخصوصًا حركة طالبان، إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق تسوية سياسية للنزاع، وإقرار وقف لإطلاق النار؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

طالبت باريس "طالبان" باحترام تعهُّدها بقطع علاقتها نهائيًّا مع المنظمات الإرهابية الدولية؛ مثل "القاعدة" وتنظيم "داعش" الإرهابي.

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