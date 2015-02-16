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"الغذاء والدواء" تطلق ترخيص مصانع ومستودعات الأجهزة والمستلزمات الطبية إلكترونيًّا

تسهيلاً لإجراءات التقديم والحصول على الترخيص.. والاستفادة من الخدمات المرتبطة

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة ترخيص مصانع ومستودعات الأجهزة والمستلزمات الطبية داخل المملكة إلكترونيًّا عبر النظام الموحد "غد"؛ حرصًا على تحسين خدماتها المقدمة لعملائها بقطاع الأعمال، وذلك ابتداءً من اليوم.

ودعت الهيئة عملاءها إلى ضرورة التقديم على الخدمة والحصول على ترخيص مزاولة النشاط، كما تهيب بالحاصلين على الترخيص الورقي لمصانع ومستودعات الأجهزة والمستلزمات الطبية بترحيل بيانات الرخصة ومتطلباتها إلى النظام الإلكتروني الموحد "غد"؛ للاستفادة من الخدمات المرتبطة بمتطلب الحصول على الترخيص.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل إجراءات التقديم والحصول على الترخيص، والاستفادة من الخدمات المرتبطة بترخيص المصنع (أذونات التسويق، أذونات الاستيراد)؛ إذ إن ترخيص المصنع من خلال النظام متطلب للتقديم على طلبات (أذونات التسويق، أذونات الاستيراد).

وأوضحت أنه يمكن التقديم على الخدمة من خلال الدخول إلى حساب المنشأة من خلال الرابط: (https://ghad.sfda.gov.sa/ar/)، ثم اختيار خدمات التراخيص، وإنشاء رخصة جديدة، وتحديد المجال والنشاط، ويتم بعد ذلك تعبئة الحقول المطلوبة وتقديم الطلب.

يُذكر أن النظام الإلكتروني الموحد "غد" التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء يتيح العديد من الخدمات التي تسهّل على المستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم، ودفع الرسوم المطلوبة وإنجاز إجراءاتهم المختلفة دون الحاجة لمراجعة فروع الهيئة، كما يمكن لمستخدمي النظام متابعة تواريخ انتهاء التراخيص بمختلف أنواعها للقيام بالتجديد في الموعد المحدد.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تطلق ترخيص مصانع ومستودعات الأجهزة والمستلزمات الطبية إلكترونيًّا
سبق

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة ترخيص مصانع ومستودعات الأجهزة والمستلزمات الطبية داخل المملكة إلكترونيًّا عبر النظام الموحد "غد"؛ حرصًا على تحسين خدماتها المقدمة لعملائها بقطاع الأعمال، وذلك ابتداءً من اليوم.

ودعت الهيئة عملاءها إلى ضرورة التقديم على الخدمة والحصول على ترخيص مزاولة النشاط، كما تهيب بالحاصلين على الترخيص الورقي لمصانع ومستودعات الأجهزة والمستلزمات الطبية بترحيل بيانات الرخصة ومتطلباتها إلى النظام الإلكتروني الموحد "غد"؛ للاستفادة من الخدمات المرتبطة بمتطلب الحصول على الترخيص.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل إجراءات التقديم والحصول على الترخيص، والاستفادة من الخدمات المرتبطة بترخيص المصنع (أذونات التسويق، أذونات الاستيراد)؛ إذ إن ترخيص المصنع من خلال النظام متطلب للتقديم على طلبات (أذونات التسويق، أذونات الاستيراد).

وأوضحت أنه يمكن التقديم على الخدمة من خلال الدخول إلى حساب المنشأة من خلال الرابط: (https://ghad.sfda.gov.sa/ar/)، ثم اختيار خدمات التراخيص، وإنشاء رخصة جديدة، وتحديد المجال والنشاط، ويتم بعد ذلك تعبئة الحقول المطلوبة وتقديم الطلب.

يُذكر أن النظام الإلكتروني الموحد "غد" التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء يتيح العديد من الخدمات التي تسهّل على المستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم، ودفع الرسوم المطلوبة وإنجاز إجراءاتهم المختلفة دون الحاجة لمراجعة فروع الهيئة، كما يمكن لمستخدمي النظام متابعة تواريخ انتهاء التراخيص بمختلف أنواعها للقيام بالتجديد في الموعد المحدد.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
02:56 PM

"الغذاء والدواء" تطلق ترخيص مصانع ومستودعات الأجهزة والمستلزمات الطبية إلكترونيًّا

تسهيلاً لإجراءات التقديم والحصول على الترخيص.. والاستفادة من الخدمات المرتبطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة ترخيص مصانع ومستودعات الأجهزة والمستلزمات الطبية داخل المملكة إلكترونيًّا عبر النظام الموحد "غد"؛ حرصًا على تحسين خدماتها المقدمة لعملائها بقطاع الأعمال، وذلك ابتداءً من اليوم.

ودعت الهيئة عملاءها إلى ضرورة التقديم على الخدمة والحصول على ترخيص مزاولة النشاط، كما تهيب بالحاصلين على الترخيص الورقي لمصانع ومستودعات الأجهزة والمستلزمات الطبية بترحيل بيانات الرخصة ومتطلباتها إلى النظام الإلكتروني الموحد "غد"؛ للاستفادة من الخدمات المرتبطة بمتطلب الحصول على الترخيص.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل إجراءات التقديم والحصول على الترخيص، والاستفادة من الخدمات المرتبطة بترخيص المصنع (أذونات التسويق، أذونات الاستيراد)؛ إذ إن ترخيص المصنع من خلال النظام متطلب للتقديم على طلبات (أذونات التسويق، أذونات الاستيراد).

وأوضحت أنه يمكن التقديم على الخدمة من خلال الدخول إلى حساب المنشأة من خلال الرابط: (https://ghad.sfda.gov.sa/ar/)، ثم اختيار خدمات التراخيص، وإنشاء رخصة جديدة، وتحديد المجال والنشاط، ويتم بعد ذلك تعبئة الحقول المطلوبة وتقديم الطلب.

يُذكر أن النظام الإلكتروني الموحد "غد" التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء يتيح العديد من الخدمات التي تسهّل على المستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم، ودفع الرسوم المطلوبة وإنجاز إجراءاتهم المختلفة دون الحاجة لمراجعة فروع الهيئة، كما يمكن لمستخدمي النظام متابعة تواريخ انتهاء التراخيص بمختلف أنواعها للقيام بالتجديد في الموعد المحدد.

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