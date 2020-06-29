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"الصحة" تعلن تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 186436

بين أكثر من 100 مدينة.. 1416 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن

تقرير وزارة الصحة اليومي: الإصابات الجديدة بلغت 3943 حالة

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في 4 مدن من بين أكثر من 100 مدينة ضمن التقرير اليومي.

وبينت وزارة الصحة تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض في المرتبة الثانية، بـ 363 حالة و357 حالة في الدمام، و263 حالة في مكة المكرّمة والهفوف 433.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بين أكثر من 100 مدينة.. 1416 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن
سبق

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في 4 مدن من بين أكثر من 100 مدينة ضمن التقرير اليومي.

وبينت وزارة الصحة تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض في المرتبة الثانية، بـ 363 حالة و357 حالة في الدمام، و263 حالة في مكة المكرّمة والهفوف 433.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
04:04 PM

بين أكثر من 100 مدينة.. 1416 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن

تقرير وزارة الصحة اليومي: الإصابات الجديدة بلغت 3943 حالة

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
4,393

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في 4 مدن من بين أكثر من 100 مدينة ضمن التقرير اليومي.

وبينت وزارة الصحة تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض في المرتبة الثانية، بـ 363 حالة و357 حالة في الدمام، و263 حالة في مكة المكرّمة والهفوف 433.

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