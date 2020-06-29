بين أكثر من 100 مدينة.. 1416 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن

تقرير وزارة الصحة اليومي: الإصابات الجديدة بلغت 3943 حالة

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في 4 مدن من بين أكثر من 100 مدينة ضمن التقرير اليومي.

وبينت وزارة الصحة تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض في المرتبة الثانية، بـ 363 حالة و357 حالة في الدمام، و263 حالة في مكة المكرّمة والهفوف 433.