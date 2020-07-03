النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدرب الهلال السابق يقترب من قيادة برشلونة

نقلت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، الجمعة، الأخبار التي تتحدث عن إمكانية تولي البرتغالي خيسوس قيادة برشلونة، بسبب إعجاب إدارة الفريق بما قدمه مع فلامنجو البرازيلي خلال العام الماضي.

وأشار الصحفي البرتغالي فيتور بينت, إلى أن إدارة برشلونة اتصلت فعلياً بخيسوس، لمعرفة رأيه في حال وجود اتصال رسمي خلال الفترة القادمة بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن خيسوس جدد تعاقده مؤخراً مع فلامنجو لمدة عام إضافي، وبالتالي يجب الحصول على موافقة فلامنجو أولاً قبل قيادة النادي الكاتلوني "فنياً".

الهلال خورخي خيسوس برشلونة

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
مدرب الهلال السابق يقترب من قيادة برشلونة
سبق

نقلت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، الجمعة، الأخبار التي تتحدث عن إمكانية تولي البرتغالي خيسوس قيادة برشلونة، بسبب إعجاب إدارة الفريق بما قدمه مع فلامنجو البرازيلي خلال العام الماضي.

وأشار الصحفي البرتغالي فيتور بينت, إلى أن إدارة برشلونة اتصلت فعلياً بخيسوس، لمعرفة رأيه في حال وجود اتصال رسمي خلال الفترة القادمة بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن خيسوس جدد تعاقده مؤخراً مع فلامنجو لمدة عام إضافي، وبالتالي يجب الحصول على موافقة فلامنجو أولاً قبل قيادة النادي الكاتلوني "فنياً".

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
10:11 PM

مدرب الهلال السابق يقترب من قيادة برشلونة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,718

نقلت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، الجمعة، الأخبار التي تتحدث عن إمكانية تولي البرتغالي خيسوس قيادة برشلونة، بسبب إعجاب إدارة الفريق بما قدمه مع فلامنجو البرازيلي خلال العام الماضي.

وأشار الصحفي البرتغالي فيتور بينت, إلى أن إدارة برشلونة اتصلت فعلياً بخيسوس، لمعرفة رأيه في حال وجود اتصال رسمي خلال الفترة القادمة بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن خيسوس جدد تعاقده مؤخراً مع فلامنجو لمدة عام إضافي، وبالتالي يجب الحصول على موافقة فلامنجو أولاً قبل قيادة النادي الكاتلوني "فنياً".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,556
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,697
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,498
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,773

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة