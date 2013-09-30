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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

شاهد.. سعوديات يعملن في مهن كانت محصورة على الرجال ويسجلن حضورًا بارزًا

التحقن بشركات توصيل السيارات ومباشرة الحوادث المرورية وامتلكن مكاتب عقارية

"وداد محمد العبدالله" كابتن في شركة كريم، و"أمجاد الحجي" صاحبة مكتب عقار، و"هبة السالم" استشارية تحديد مسؤولية، فتيات سعوديات يعملن في مهن جديدة سجلن فيها حضورًا بارزًا بدءًا من شركات توصيل السيارات مرورًا بمباشرة الحوادث المرورية وامتلاك مكاتب عقارية، وغيرها من المجالات التي لم تعرف تاريخيًّا بعمل المرأة فيها؛ حيث تسعى الدولة إلى رفع نسبة العاملات إلى 30٪ بحلول عام 2030.

وتفصيلًا: ذكر تقرير قناة العربية أن المواطنة "هبة السالم" استشارية تحديد مسؤولية، تعمل إلى جانب 18 فتاة في مباشرة الحوادث المرورية في شركة نجم للتأمين، وبدأن العمل في استلام البلاغ والشروع في عملية تقييم الحادث وتحديد نسبة الخطأ للطرفين، وكشفت طبيعية عملها قائلة: "عندما أصل لموقع الحادث أتحقق في كيفية حصوله من الأطراف بعدها أقيم النسبة وأكمل الإجراءات بشكل طبيعي".

وروت "وداد محمد العبدالله" كابتن في شركة كريم، والتي امتهنت العمل في شركات توصيل السيارات كعمل إضافي لسد متطلباتها اليومية، بداية تجربتها المهنية مع الزبائن وردة فعل البعض منهم من كونها كابتن امرأة قائلة: "أغلب الأوقات لا، لم تحدث إلا مرتين فقط والبقية يركبون السيارة، صحيح انهم مصدومين! لكن بيطلعوا".

وذكرت "أمجاد الحجي" صاحبة مكتب عقار ، أنها اكتسبت الخبرة في المجال العقاري من مرافقة والدها منذ الصغر، وقد بدأت مشروعها في افتتاح مكتب عقاري يعد الأول من نوعه في مهنة عرفت منذ عقود للرجال لتقدم العروض العقارية من المستثمرين وتطرحها في السوق، وقالت: "منذ الصغر كنت مع والدي رحمه الله أرافقه إلى مناطق وقرى وكان يعلّمني مساحة الأراضي هذه 500م وهذه 1000م، وكان يتطلع إلى أن أصبح عقاريّة ناجحة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. سعوديات يعملن في مهن كانت محصورة على الرجال ويسجلن حضورًا بارزًا
سبق

"وداد محمد العبدالله" كابتن في شركة كريم، و"أمجاد الحجي" صاحبة مكتب عقار، و"هبة السالم" استشارية تحديد مسؤولية، فتيات سعوديات يعملن في مهن جديدة سجلن فيها حضورًا بارزًا بدءًا من شركات توصيل السيارات مرورًا بمباشرة الحوادث المرورية وامتلاك مكاتب عقارية، وغيرها من المجالات التي لم تعرف تاريخيًّا بعمل المرأة فيها؛ حيث تسعى الدولة إلى رفع نسبة العاملات إلى 30٪ بحلول عام 2030.

وتفصيلًا: ذكر تقرير قناة العربية أن المواطنة "هبة السالم" استشارية تحديد مسؤولية، تعمل إلى جانب 18 فتاة في مباشرة الحوادث المرورية في شركة نجم للتأمين، وبدأن العمل في استلام البلاغ والشروع في عملية تقييم الحادث وتحديد نسبة الخطأ للطرفين، وكشفت طبيعية عملها قائلة: "عندما أصل لموقع الحادث أتحقق في كيفية حصوله من الأطراف بعدها أقيم النسبة وأكمل الإجراءات بشكل طبيعي".

وروت "وداد محمد العبدالله" كابتن في شركة كريم، والتي امتهنت العمل في شركات توصيل السيارات كعمل إضافي لسد متطلباتها اليومية، بداية تجربتها المهنية مع الزبائن وردة فعل البعض منهم من كونها كابتن امرأة قائلة: "أغلب الأوقات لا، لم تحدث إلا مرتين فقط والبقية يركبون السيارة، صحيح انهم مصدومين! لكن بيطلعوا".

وذكرت "أمجاد الحجي" صاحبة مكتب عقار ، أنها اكتسبت الخبرة في المجال العقاري من مرافقة والدها منذ الصغر، وقد بدأت مشروعها في افتتاح مكتب عقاري يعد الأول من نوعه في مهنة عرفت منذ عقود للرجال لتقدم العروض العقارية من المستثمرين وتطرحها في السوق، وقالت: "منذ الصغر كنت مع والدي رحمه الله أرافقه إلى مناطق وقرى وكان يعلّمني مساحة الأراضي هذه 500م وهذه 1000م، وكان يتطلع إلى أن أصبح عقاريّة ناجحة".

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
09:49 PM

شاهد.. سعوديات يعملن في مهن كانت محصورة على الرجال ويسجلن حضورًا بارزًا

التحقن بشركات توصيل السيارات ومباشرة الحوادث المرورية وامتلكن مكاتب عقارية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
30
15,076

"وداد محمد العبدالله" كابتن في شركة كريم، و"أمجاد الحجي" صاحبة مكتب عقار، و"هبة السالم" استشارية تحديد مسؤولية، فتيات سعوديات يعملن في مهن جديدة سجلن فيها حضورًا بارزًا بدءًا من شركات توصيل السيارات مرورًا بمباشرة الحوادث المرورية وامتلاك مكاتب عقارية، وغيرها من المجالات التي لم تعرف تاريخيًّا بعمل المرأة فيها؛ حيث تسعى الدولة إلى رفع نسبة العاملات إلى 30٪ بحلول عام 2030.

وتفصيلًا: ذكر تقرير قناة العربية أن المواطنة "هبة السالم" استشارية تحديد مسؤولية، تعمل إلى جانب 18 فتاة في مباشرة الحوادث المرورية في شركة نجم للتأمين، وبدأن العمل في استلام البلاغ والشروع في عملية تقييم الحادث وتحديد نسبة الخطأ للطرفين، وكشفت طبيعية عملها قائلة: "عندما أصل لموقع الحادث أتحقق في كيفية حصوله من الأطراف بعدها أقيم النسبة وأكمل الإجراءات بشكل طبيعي".

وروت "وداد محمد العبدالله" كابتن في شركة كريم، والتي امتهنت العمل في شركات توصيل السيارات كعمل إضافي لسد متطلباتها اليومية، بداية تجربتها المهنية مع الزبائن وردة فعل البعض منهم من كونها كابتن امرأة قائلة: "أغلب الأوقات لا، لم تحدث إلا مرتين فقط والبقية يركبون السيارة، صحيح انهم مصدومين! لكن بيطلعوا".

وذكرت "أمجاد الحجي" صاحبة مكتب عقار ، أنها اكتسبت الخبرة في المجال العقاري من مرافقة والدها منذ الصغر، وقد بدأت مشروعها في افتتاح مكتب عقاري يعد الأول من نوعه في مهنة عرفت منذ عقود للرجال لتقدم العروض العقارية من المستثمرين وتطرحها في السوق، وقالت: "منذ الصغر كنت مع والدي رحمه الله أرافقه إلى مناطق وقرى وكان يعلّمني مساحة الأراضي هذه 500م وهذه 1000م، وكان يتطلع إلى أن أصبح عقاريّة ناجحة".

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