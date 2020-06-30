نصف غليان.. ثاني أعلى درجة حرارة بالعالم أمس كانت في السعودية.. والمسند: هنا سُجلت

توقّع أن تنشط الحالة المطرية فوق مرتفعات جازان وعسير.. قائمة بالباحة والطائف وما حولها

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم "سابقا"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تنشط الحالة المطرية فوق مرتفعات #جازان و #عسير على وجه الخصوص، والتوقعات قائمة على أجزاءٍ من مرتفعات #الباحة و #الطائف وما حولها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: سُجلت محطة #القيصومة المناخية أمس، ثاني أعلى درجة حرارة في العالم، حيث بلغت نصف درجة غليان الماء، علامة تعجب مزدوجة (50.4م).

وتابع: اعتماداً على السجل المناخي من عام 1984-2012م (29 سنة)، فإن الموسم الحار في #الرياض يبدأ عادة من منتصف شهر #مايو حتى آخر شهر #سبتمبر (137 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة الكبرى اليومية أعلى من 39 درجة مئوية، ووفقاً للسجل المناخي (لـ 29 سنة ماضية) فإن يوم 1 أغسطس يعد أشد الأيام حراً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 43 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 28 درجة مئوية.

وتابع: بينما يبدأ الموسم البارد في #الرياض من شهر #ديسمبر حتى آخر شهر #فبراير (90 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية أقل من 24 درجة مئوية، ووفقاً للسجل المناخي (لـ 29 سنة ماضية) فإن يوم 14 #يناير يعد أشد الأيام برداً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 8 درجات مئوية.