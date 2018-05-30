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"الصحة العالمية" تطالب أوروبا بتسريع وتيرة تطعيم لقاحات "كورونا"

"كلوغه" أشار إلى أن معدل التحصين بطيء في القارة

طالَبَ مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، الدولَ الأوروبية بتسريع وتيرة حملة تطعيم لقاحات فيروس كورونا المستجد، وزيادة عدد اللقاحات المتاحة للحد من انتشار الوباء؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وبيّن "كلوغه" أن الوباء سينتهي عندما نصل إلى نسبة تطعيم قدرها 70% على الأقل.

وأضاف أن وتيرة التحصين لا تزال بطيئة جدًّا في أوروبا؛ حيث تزيد شدة عدوى النسخ المتحورة من الفيروس من حدة القلق.

وعبّر عن قلقه حيال المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحورة لفيروس كورونا.

يشار إلى أنه في المناطق الـ53 التي تعدها منظمة الصحة العالمية ضمن أوروبا؛ تلقى 26% من السكان جرعة أولى من اللقاحات، وتلقى 36.6% من سكان الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات؛ بينما تم تطعيم 16.9% بشكل كامل.

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"الصحة العالمية" تطالب أوروبا بتسريع وتيرة تطعيم لقاحات "كورونا"
سبق

طالَبَ مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، الدولَ الأوروبية بتسريع وتيرة حملة تطعيم لقاحات فيروس كورونا المستجد، وزيادة عدد اللقاحات المتاحة للحد من انتشار الوباء؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وبيّن "كلوغه" أن الوباء سينتهي عندما نصل إلى نسبة تطعيم قدرها 70% على الأقل.

وأضاف أن وتيرة التحصين لا تزال بطيئة جدًّا في أوروبا؛ حيث تزيد شدة عدوى النسخ المتحورة من الفيروس من حدة القلق.

وعبّر عن قلقه حيال المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحورة لفيروس كورونا.

يشار إلى أنه في المناطق الـ53 التي تعدها منظمة الصحة العالمية ضمن أوروبا؛ تلقى 26% من السكان جرعة أولى من اللقاحات، وتلقى 36.6% من سكان الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات؛ بينما تم تطعيم 16.9% بشكل كامل.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
04:35 PM

"الصحة العالمية" تطالب أوروبا بتسريع وتيرة تطعيم لقاحات "كورونا"

"كلوغه" أشار إلى أن معدل التحصين بطيء في القارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالَبَ مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، الدولَ الأوروبية بتسريع وتيرة حملة تطعيم لقاحات فيروس كورونا المستجد، وزيادة عدد اللقاحات المتاحة للحد من انتشار الوباء؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وبيّن "كلوغه" أن الوباء سينتهي عندما نصل إلى نسبة تطعيم قدرها 70% على الأقل.

وأضاف أن وتيرة التحصين لا تزال بطيئة جدًّا في أوروبا؛ حيث تزيد شدة عدوى النسخ المتحورة من الفيروس من حدة القلق.

وعبّر عن قلقه حيال المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحورة لفيروس كورونا.

يشار إلى أنه في المناطق الـ53 التي تعدها منظمة الصحة العالمية ضمن أوروبا؛ تلقى 26% من السكان جرعة أولى من اللقاحات، وتلقى 36.6% من سكان الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات؛ بينما تم تطعيم 16.9% بشكل كامل.

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