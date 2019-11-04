رغم التحذيرات التي وجّهها خبراء الحيوانات للعائلات من اقتناء مثل هذه السلالة من الكلاب كحيوانات أليفة؛ ازدادت طلبات شراء فصيلة الكلب "كونان" في الولايات المتحدة، بعد أن أوقع بزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي. ونقل تقرير لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، آراء عدد من الخبراء بشأن هذا النوع من الكلاب؛ حيث قالت أيرين هاوكروفت، مالكة مزرعة رويدوسو مالينو بولاية نيو مكسيكو، المتخصصة في تربية الكلاب من سلالة "مالينو" البلجيكية، والتي تقوم بتزويد وكالات إنفاذ القانون بها: "هذه الكلاب لا تُناسب غالبية الأفراد؛ لكن الناس يُقبلون على شرائها". وأضافت "هاوكروفت" بحسب ما نقلته بوابة "العين" الإخبارية الإماراتية: "لقد تلقيتُ نحو ألف رسالة بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية ورسائل نصية في 4 أيام، على الرغم من أنني أتلقى -على الأرجح- نحو 1500 إلى 2000 اتصال شهريًّا، وما زلت أتلقى الكثير". وتابعت أنها تطرح في البداية عدة أسئلة لراغبي اقتناء هذه الكلاب، وقد ترفض بيعها للبعض الذين لا يملكون الخبرة أو وسائل التأمين الكافية. وحسب موقع "إيه بي سي" الأمريكي؛ فإن "هذه النوعية من الكلاب لا يمكن تركها في الساحة الخلفية أو اصطحابها أثناء التنزه أيضًا".

رغم خطورته.. تَزَايد الإقبال على فصيلة الكلب بطل موقعة "البغدادي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-04 رغم التحذيرات التي وجّهها خبراء الحيوانات للعائلات من اقتناء مثل هذه السلالة من الكلاب كحيوانات أليفة؛ ازدادت طلبات شراء فصيلة الكلب "كونان" في الولايات المتحدة، بعد أن أوقع بزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

ونقل تقرير لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، آراء عدد من الخبراء بشأن هذا النوع من الكلاب؛ حيث قالت أيرين هاوكروفت، مالكة مزرعة رويدوسو مالينو بولاية نيو مكسيكو، المتخصصة في تربية الكلاب من سلالة "مالينو" البلجيكية، والتي تقوم بتزويد وكالات إنفاذ القانون بها: "هذه الكلاب لا تُناسب غالبية الأفراد؛ لكن الناس يُقبلون على شرائها".

وأضافت "هاوكروفت" بحسب ما نقلته بوابة "العين" الإخبارية الإماراتية: "لقد تلقيتُ نحو ألف رسالة بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية ورسائل نصية في 4 أيام، على الرغم من أنني أتلقى -على الأرجح- نحو 1500 إلى 2000 اتصال شهريًّا، وما زلت أتلقى الكثير".

وتابعت أنها تطرح في البداية عدة أسئلة لراغبي اقتناء هذه الكلاب، وقد ترفض بيعها للبعض الذين لا يملكون الخبرة أو وسائل التأمين الكافية.

وحسب موقع "إيه بي سي" الأمريكي؛ فإن "هذه النوعية من الكلاب لا يمكن تركها في الساحة الخلفية أو اصطحابها أثناء التنزه أيضًا".

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 11:19 AM

رغم خطورته.. تَزَايد الإقبال على فصيلة الكلب بطل موقعة "البغدادي" لا تُناسب غالبية الأفراد ولا يمكن تركها بالساحة الخلفية أو اصطحابها للتنزه





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رغم التحذيرات التي وجّهها خبراء الحيوانات للعائلات من اقتناء مثل هذه السلالة من الكلاب كحيوانات أليفة؛ ازدادت طلبات شراء فصيلة الكلب "كونان" في الولايات المتحدة، بعد أن أوقع بزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

ونقل تقرير لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، آراء عدد من الخبراء بشأن هذا النوع من الكلاب؛ حيث قالت أيرين هاوكروفت، مالكة مزرعة رويدوسو مالينو بولاية نيو مكسيكو، المتخصصة في تربية الكلاب من سلالة "مالينو" البلجيكية، والتي تقوم بتزويد وكالات إنفاذ القانون بها: "هذه الكلاب لا تُناسب غالبية الأفراد؛ لكن الناس يُقبلون على شرائها".

وأضافت "هاوكروفت" بحسب ما نقلته بوابة "العين" الإخبارية الإماراتية: "لقد تلقيتُ نحو ألف رسالة بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية ورسائل نصية في 4 أيام، على الرغم من أنني أتلقى -على الأرجح- نحو 1500 إلى 2000 اتصال شهريًّا، وما زلت أتلقى الكثير".

وتابعت أنها تطرح في البداية عدة أسئلة لراغبي اقتناء هذه الكلاب، وقد ترفض بيعها للبعض الذين لا يملكون الخبرة أو وسائل التأمين الكافية.

وحسب موقع "إيه بي سي" الأمريكي؛ فإن "هذه النوعية من الكلاب لا يمكن تركها في الساحة الخلفية أو اصطحابها أثناء التنزه أيضًا".