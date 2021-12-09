النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية

تحديث من الطيران المدني يخص المواطنين القادمين من الدول المحظورة.. تعرّف عليه

بلغ عدد الدول 14 دولة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تحديثاً إجراءات القدوم للمواطنين من الدول المعلق منها القدوم المباشر ووجهته إلى الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما فيها الطيران الخاص.

ونصَّ التحديث على تطبيق الحجر المنزلي على المواطنين القادمين من جميع الدول المعلق القدوم منها لمدة خمسة أيام على أن يقوم المسافر بإجراء فحص "بي سي آر" في اليوم الأول واليوم الخامس بصرف النظر عن حالة التحصين.

يذكر أن المملكة قد علقّت الرحلات الجوية من وإلى 14 دولة، وذلك بعد ظهور المتحور "أوميكرون" فيها، ليصبح عدد الدول المحظورة وهي:

جنوب إفريقيا، ونامبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني و مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
تحديث من الطيران المدني يخص المواطنين القادمين من الدول المحظورة.. تعرّف عليه
سبق

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تحديثاً إجراءات القدوم للمواطنين من الدول المعلق منها القدوم المباشر ووجهته إلى الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما فيها الطيران الخاص.

ونصَّ التحديث على تطبيق الحجر المنزلي على المواطنين القادمين من جميع الدول المعلق القدوم منها لمدة خمسة أيام على أن يقوم المسافر بإجراء فحص "بي سي آر" في اليوم الأول واليوم الخامس بصرف النظر عن حالة التحصين.

يذكر أن المملكة قد علقّت الرحلات الجوية من وإلى 14 دولة، وذلك بعد ظهور المتحور "أوميكرون" فيها، ليصبح عدد الدول المحظورة وهي:

جنوب إفريقيا، ونامبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني و مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
02:27 PM

تحديث من الطيران المدني يخص المواطنين القادمين من الدول المحظورة.. تعرّف عليه

بلغ عدد الدول 14 دولة

A A A
خالد خليل - الرياض
0
2,510

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تحديثاً إجراءات القدوم للمواطنين من الدول المعلق منها القدوم المباشر ووجهته إلى الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما فيها الطيران الخاص.

ونصَّ التحديث على تطبيق الحجر المنزلي على المواطنين القادمين من جميع الدول المعلق القدوم منها لمدة خمسة أيام على أن يقوم المسافر بإجراء فحص "بي سي آر" في اليوم الأول واليوم الخامس بصرف النظر عن حالة التحصين.

يذكر أن المملكة قد علقّت الرحلات الجوية من وإلى 14 دولة، وذلك بعد ظهور المتحور "أوميكرون" فيها، ليصبح عدد الدول المحظورة وهي:

جنوب إفريقيا، ونامبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني و مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,381
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,633
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,370
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,374

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة