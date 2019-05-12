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فيديو مروع.. شاهد ما فعلته هذه السيارة بأحد ركابها

انفتح أحد الأبواب وهي تدور في الهواء ووقع المحظور

كشف شريط فيديو عن لحظة مخيفة، حين تدهورت سيارة دفع رباعية ثلاث مرات وهي تدور بسرعة كبيرة في أحد المنحنيات، وانتهت في حديقة أحد المنازل بمدينة هاناهان في ولاية كارولينا الجنوبية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الساعة الثانية فجر يوم 30 أبريل الماضي، عندما كانت سيارة رمادية رباعية الدفع تدور عند منحنى بمنطقة ميري درايف بسرعة 56 كم، ويبدو أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها وهي تدور بسرعة.

وحسب الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة بأحد المنازل، تدهورت السيارة ودارت في ثلاث مرات كاملة في حديقة المنزل، وقبل الدورة الأخيرة، انفتح أحد الأبواب وهي في الهواء، ووقع المحظور حيث سقط أحد الركاب من السيارة وتمدد على ظهره دون حراك، لتهبط السيارة عليه بثقلها كاملة، حتى ظن كل من شاهد الفيديو أنها سحقته تماما.

وعقب لحظات الصدمة، هبط بعض الركاب من السيارة، كما جاء اثنان من الجيران لمساعدة الرجل الراقد تحت السيارة، والذي بدأ يتحرك.

وتقول الصحيفة: لم يكشف عن مدى إصابة الراكب الذي سقط من السيارة.

وتنقل الصحيفة عن محطة تلفزيون محلية، أن هذا هو الحادث الثالث مؤخراً عند منحنى منطقة ميري درايف، وقد تقدم صاحب المنزل المشرف على المنحنى، كيفن سيمبيدا، بشكوى لسلطات مدينة هاناهان في ولاية كارولينا الجنوبية، من أجل خفض معدل السرعة عند المنحنى لتفادي وقوع الحوادث التي تعرض حياة أسرته للخطر.

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فيديو مروع.. شاهد ما فعلته هذه السيارة بأحد ركابها
سبق

كشف شريط فيديو عن لحظة مخيفة، حين تدهورت سيارة دفع رباعية ثلاث مرات وهي تدور بسرعة كبيرة في أحد المنحنيات، وانتهت في حديقة أحد المنازل بمدينة هاناهان في ولاية كارولينا الجنوبية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الساعة الثانية فجر يوم 30 أبريل الماضي، عندما كانت سيارة رمادية رباعية الدفع تدور عند منحنى بمنطقة ميري درايف بسرعة 56 كم، ويبدو أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها وهي تدور بسرعة.

وحسب الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة بأحد المنازل، تدهورت السيارة ودارت في ثلاث مرات كاملة في حديقة المنزل، وقبل الدورة الأخيرة، انفتح أحد الأبواب وهي في الهواء، ووقع المحظور حيث سقط أحد الركاب من السيارة وتمدد على ظهره دون حراك، لتهبط السيارة عليه بثقلها كاملة، حتى ظن كل من شاهد الفيديو أنها سحقته تماما.

وعقب لحظات الصدمة، هبط بعض الركاب من السيارة، كما جاء اثنان من الجيران لمساعدة الرجل الراقد تحت السيارة، والذي بدأ يتحرك.

وتقول الصحيفة: لم يكشف عن مدى إصابة الراكب الذي سقط من السيارة.

وتنقل الصحيفة عن محطة تلفزيون محلية، أن هذا هو الحادث الثالث مؤخراً عند منحنى منطقة ميري درايف، وقد تقدم صاحب المنزل المشرف على المنحنى، كيفن سيمبيدا، بشكوى لسلطات مدينة هاناهان في ولاية كارولينا الجنوبية، من أجل خفض معدل السرعة عند المنحنى لتفادي وقوع الحوادث التي تعرض حياة أسرته للخطر.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
06:09 PM

فيديو مروع.. شاهد ما فعلته هذه السيارة بأحد ركابها

انفتح أحد الأبواب وهي تدور في الهواء ووقع المحظور

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
4,806

كشف شريط فيديو عن لحظة مخيفة، حين تدهورت سيارة دفع رباعية ثلاث مرات وهي تدور بسرعة كبيرة في أحد المنحنيات، وانتهت في حديقة أحد المنازل بمدينة هاناهان في ولاية كارولينا الجنوبية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الساعة الثانية فجر يوم 30 أبريل الماضي، عندما كانت سيارة رمادية رباعية الدفع تدور عند منحنى بمنطقة ميري درايف بسرعة 56 كم، ويبدو أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها وهي تدور بسرعة.

وحسب الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة بأحد المنازل، تدهورت السيارة ودارت في ثلاث مرات كاملة في حديقة المنزل، وقبل الدورة الأخيرة، انفتح أحد الأبواب وهي في الهواء، ووقع المحظور حيث سقط أحد الركاب من السيارة وتمدد على ظهره دون حراك، لتهبط السيارة عليه بثقلها كاملة، حتى ظن كل من شاهد الفيديو أنها سحقته تماما.

وعقب لحظات الصدمة، هبط بعض الركاب من السيارة، كما جاء اثنان من الجيران لمساعدة الرجل الراقد تحت السيارة، والذي بدأ يتحرك.

وتقول الصحيفة: لم يكشف عن مدى إصابة الراكب الذي سقط من السيارة.

وتنقل الصحيفة عن محطة تلفزيون محلية، أن هذا هو الحادث الثالث مؤخراً عند منحنى منطقة ميري درايف، وقد تقدم صاحب المنزل المشرف على المنحنى، كيفن سيمبيدا، بشكوى لسلطات مدينة هاناهان في ولاية كارولينا الجنوبية، من أجل خفض معدل السرعة عند المنحنى لتفادي وقوع الحوادث التي تعرض حياة أسرته للخطر.

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