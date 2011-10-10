كاتبة تركية: "أردوغان" يزرع بذور كراهية ستمتد لأجيال

"أندينتاسباس": قلب المشكلة يكمن في أنقرة وليس في سوريا

اعتبرت الكاتبة أصلى أندينتاسباس الخبيرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والإعلامية في مركز ميركاتور بإسطنبول، أن إقدام الرئيس التركي طيب أردوغان على الهجوم العسكري على الأراضي السورية وكأنه يزرع بذلك بذور كراهية ستمتد لأجيال قادمة.

وقالت الخبيرة التركية في مقال لها بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: إن الخوف هو ما يدفع تركيا للتحرك الآن، وأشارت إلى أن المسؤولين الأتراك أخبروها بأن تعطيل إقامة منطقة حكم ذاتي للأكراد يمثل ضرورة وجودية لتركيا، وهذا ينبع من خوف من أن أكراد تركيا أنفسهم ربما يريدون أن ينفصلوا يوماً ما.

وبحسب "اليوم السابع" القاهرية تابعت الكاتبة قائلةً إنها أوضحت للمسؤولين في تركيا أن قلب المشكلة يكمن في أنقرة وليس في سوريا، فالأتراك يخشون سوريا؛ لأنه في بعض مناطق تركيا شعر الأكراد بشكل تقليدي بأنهم مهمّشون ومقموعون حتى إنهم تمردوا، والطريقة التي يتم التعامل بها مع هذا التمرد هي التي تؤسس لديمقراطية حقيقية يشعر فيها الجميع بالمساواة والحرية، وتصبح هذه الطريقة الوحيدة على المدى الطويل لمواجهة تهديد الانفصال.

وتابعت: هذا ما سبق وجربته تركيا بشكل أو بآخر، فخلال عملية السلام، أشار عدد كاسح من أكراد تركيا إلى أنهم لا يرغبون في العيش في مكان آخر سوى تركيا، وأن ما يريدونه هو تمثيل سياسي وتعليم اللغة الكردية وأشياء أخرى كانوا قد اقتربوا من تحقيقها.

وأكدت الخبيرة التركية أن العملية العسكرية تأتي في وقت فيه ضعف سياسي واضح لـ"أردوغان" بعد الخسارة الكبرى التي مُنِي بها حزبه في الانتخابات المحلية في يونيو الماضي، وجهود تشكيل أحزاب جديدة على يد رموز سابقة بالعدالة والتنمية مثل أحمد داود أوغلو وعلي باباجان. ويعتقد "أردوغان" أن اللاجئين في تركيا، وعددهم نحو 4 ملايين داخل البلاد ومثلهم على حدودها، هم واحدة من الأسباب الرئيسية لتراجع شعبية حزبه.