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جمعية "خيرات" ومؤسسة "السبيعي" يوقعان اتفاقية لدعم مشروع "اكتفاء"

يستهدف توفير وظائف للأسر المستفيدة وحفظ 240000 وجبة سنويًا

وقعت جمعية خيرات لحفظ النعمة مع مؤسسة الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية ( غروس) لدعم مشروع اكتفاء حيث يهدف هذا المشروع إلى تدريب وتوظيف أفراد من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية للعمل في الجمعية.

وأشاد الطرفان خلال توقيع الاتفاقية على أهمية مثل هذه الشراكات بين الجمعية والجهات الداعمة بما يعود بالنفع على الأسر المتعففة من مستفيدي الجمعية.

فيما تقدمت جمعية "خيرات" بالشكر والتقدير لمؤسسة الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية (غروس) على دعمهم المستمر لمشروعات الجمعية.

يُشار إلى أن هذا مشروع "اكتفاء" يسعى إلى تحقيق عدة أهداف منها توفير فرص وظيفية للأسر المستفيدة والاستفادة من الأيدي العاملة وتقليل نسب البطالة، وحفظ 240000 وجبة خلال عام، فضلاً عن إطعام 40000 أسرة مستفيدة وتغطية عدد 180 مناسبة شهريًا لحفظ الفائض الصالح.

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جمعية "خيرات" ومؤسسة "السبيعي" يوقعان اتفاقية لدعم مشروع "اكتفاء"
سبق

وقعت جمعية خيرات لحفظ النعمة مع مؤسسة الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية ( غروس) لدعم مشروع اكتفاء حيث يهدف هذا المشروع إلى تدريب وتوظيف أفراد من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية للعمل في الجمعية.

وأشاد الطرفان خلال توقيع الاتفاقية على أهمية مثل هذه الشراكات بين الجمعية والجهات الداعمة بما يعود بالنفع على الأسر المتعففة من مستفيدي الجمعية.

فيما تقدمت جمعية "خيرات" بالشكر والتقدير لمؤسسة الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية (غروس) على دعمهم المستمر لمشروعات الجمعية.

يُشار إلى أن هذا مشروع "اكتفاء" يسعى إلى تحقيق عدة أهداف منها توفير فرص وظيفية للأسر المستفيدة والاستفادة من الأيدي العاملة وتقليل نسب البطالة، وحفظ 240000 وجبة خلال عام، فضلاً عن إطعام 40000 أسرة مستفيدة وتغطية عدد 180 مناسبة شهريًا لحفظ الفائض الصالح.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
10:08 PM

جمعية "خيرات" ومؤسسة "السبيعي" يوقعان اتفاقية لدعم مشروع "اكتفاء"

يستهدف توفير وظائف للأسر المستفيدة وحفظ 240000 وجبة سنويًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت جمعية خيرات لحفظ النعمة مع مؤسسة الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية ( غروس) لدعم مشروع اكتفاء حيث يهدف هذا المشروع إلى تدريب وتوظيف أفراد من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية للعمل في الجمعية.

وأشاد الطرفان خلال توقيع الاتفاقية على أهمية مثل هذه الشراكات بين الجمعية والجهات الداعمة بما يعود بالنفع على الأسر المتعففة من مستفيدي الجمعية.

فيما تقدمت جمعية "خيرات" بالشكر والتقدير لمؤسسة الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية (غروس) على دعمهم المستمر لمشروعات الجمعية.

يُشار إلى أن هذا مشروع "اكتفاء" يسعى إلى تحقيق عدة أهداف منها توفير فرص وظيفية للأسر المستفيدة والاستفادة من الأيدي العاملة وتقليل نسب البطالة، وحفظ 240000 وجبة خلال عام، فضلاً عن إطعام 40000 أسرة مستفيدة وتغطية عدد 180 مناسبة شهريًا لحفظ الفائض الصالح.

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