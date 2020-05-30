النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استعداداً لعودة الموظفين.. "أمانة جدة" تتخذالإجراءات الاحترازية لكورونا فى مبانيها

"البقمي": تخصيص بوابات التعقيم الذاتية وفحص درجات حرارة منسوبيها قبل دخولهم

اتخذت أمانة محافظة جدة حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة في المبنى الرئيسي والبلديات الفرعية استعداداً لعودة الموظفين يوم غدٍ الأحد.

وقال المتحدث الرسمي محمد البقمي إنه تم تشكيل لجنة مكونة من الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للأمن والسلامة وإدارة المرافق لعمل خطة العمل وتراعي مبادئ السلامة المهنية لجميع الموظفين، من خلال تعقيم المباني من الخارج والداخل، والمرونة في تقسيم ساعات العمل بحيث تم تحديد ٣ فترات لكل مجموعة من الطوابق لتحقيق التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج.

وأضاف "البقمي" أنه تم تخصيص بوابات التعقيم الذاتية، وفحص درجات حرارة الموظفين قبل دخول المبنى، وتعقيم الإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح، إضافة إلى تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مباني الأمانة والبلديات، كما وفرت متطلبات الوقاية الشخصية مثل المعقمات والمطهرات والمناديل.

و أشار إلى أن عودة الموظفين ستكون تدريجياً وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للمحافظة على صحة الجميع من موظفين ومراجعين.

أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استعداداً لعودة الموظفين.. "أمانة جدة" تتخذالإجراءات الاحترازية لكورونا فى مبانيها
سبق

اتخذت أمانة محافظة جدة حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة في المبنى الرئيسي والبلديات الفرعية استعداداً لعودة الموظفين يوم غدٍ الأحد.

وقال المتحدث الرسمي محمد البقمي إنه تم تشكيل لجنة مكونة من الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للأمن والسلامة وإدارة المرافق لعمل خطة العمل وتراعي مبادئ السلامة المهنية لجميع الموظفين، من خلال تعقيم المباني من الخارج والداخل، والمرونة في تقسيم ساعات العمل بحيث تم تحديد ٣ فترات لكل مجموعة من الطوابق لتحقيق التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج.

وأضاف "البقمي" أنه تم تخصيص بوابات التعقيم الذاتية، وفحص درجات حرارة الموظفين قبل دخول المبنى، وتعقيم الإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح، إضافة إلى تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مباني الأمانة والبلديات، كما وفرت متطلبات الوقاية الشخصية مثل المعقمات والمطهرات والمناديل.

و أشار إلى أن عودة الموظفين ستكون تدريجياً وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للمحافظة على صحة الجميع من موظفين ومراجعين.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
09:11 PM

استعداداً لعودة الموظفين.. "أمانة جدة" تتخذالإجراءات الاحترازية لكورونا فى مبانيها

"البقمي": تخصيص بوابات التعقيم الذاتية وفحص درجات حرارة منسوبيها قبل دخولهم

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
614

اتخذت أمانة محافظة جدة حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة في المبنى الرئيسي والبلديات الفرعية استعداداً لعودة الموظفين يوم غدٍ الأحد.

وقال المتحدث الرسمي محمد البقمي إنه تم تشكيل لجنة مكونة من الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للأمن والسلامة وإدارة المرافق لعمل خطة العمل وتراعي مبادئ السلامة المهنية لجميع الموظفين، من خلال تعقيم المباني من الخارج والداخل، والمرونة في تقسيم ساعات العمل بحيث تم تحديد ٣ فترات لكل مجموعة من الطوابق لتحقيق التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج.

وأضاف "البقمي" أنه تم تخصيص بوابات التعقيم الذاتية، وفحص درجات حرارة الموظفين قبل دخول المبنى، وتعقيم الإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح، إضافة إلى تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مباني الأمانة والبلديات، كما وفرت متطلبات الوقاية الشخصية مثل المعقمات والمطهرات والمناديل.

و أشار إلى أن عودة الموظفين ستكون تدريجياً وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للمحافظة على صحة الجميع من موظفين ومراجعين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,641
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,947
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,954
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,732

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة