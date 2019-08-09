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الانتهاء من تركيب 43 ألف مكيف صحراوي مطورة في مخيمات مشعر "منى"

موفرة للطاقة وسهلة الصيانة على المدى البعيد

أوضحت مصادر مطلعة بوزارة الحج، أنَّ إحدى الشركات الوطنية أنهت تركيب 43 ألف مكيف صحراوي مطور، ودخلت الخدمة في مخيمات مشعر منى قبل ثلاث سنوات، وهذا العام اكتمل المشروع على جميع مخيمات مشعر منى، بعد أن أبرم صندوق الاستثمارات العامة عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية، عن طريق تحالفها مع شركة أسترالية.

وقالت المصادر لـ"سبق": "تم الانتهاء من تركيب 43 ألف مكيف صحراوي "بريز إير الأسترالي" المطور في مشعر منى؛ حيث انتهت المجموعة من فك المكيفات القديمة واستبدالها بالجديدة خلال 3 أعوام، وتم التشغيل والتسليم للمشروع في وقته بحسب العقد المبرم".

وأبانت المصادر أنَّ المواصفات التي تميز المكيف الحديث عن المكيف القديم كثيرة؛ من أهمها تصميمه، بحيث يكون استبدال أي قطعة فيه لا تتجاوز مدة 5 دقائق، فهو يعمل بدون "سير– رمان- براغي"، إضافة إلى أنَّ شكل المكيف وأجزاءه الداخلية مصنوعة من البلاستيك؛ فهو لا يتأثر بالأملاح، ولا بالعوامل الخارجية؛ ما يقلل تكاليف الصيانة للسنين المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أنَّ المكيف يعمل بنظام شلال المياه المفتوح، فلا يوجد فيه مواسير وأنابيب قابلة للانسداد بسبب الأوساخ والأتربة؛ ما يضمن برودة مستديمة خلال فترة عمله، كما أنَّه يحقق توفير الطاقة، وهذا ما تطمح إليه الجهات المعنية، ونجح في استهلاكه لكهرباء أقل بنسبة 50% من المكيفات القديمة؛ الذي سوف يكون سبب وفرة كهرباء في المشاعر المقدسة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الانتهاء من تركيب 43 ألف مكيف صحراوي مطورة في مخيمات مشعر "منى"
سبق

أوضحت مصادر مطلعة بوزارة الحج، أنَّ إحدى الشركات الوطنية أنهت تركيب 43 ألف مكيف صحراوي مطور، ودخلت الخدمة في مخيمات مشعر منى قبل ثلاث سنوات، وهذا العام اكتمل المشروع على جميع مخيمات مشعر منى، بعد أن أبرم صندوق الاستثمارات العامة عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية، عن طريق تحالفها مع شركة أسترالية.

وقالت المصادر لـ"سبق": "تم الانتهاء من تركيب 43 ألف مكيف صحراوي "بريز إير الأسترالي" المطور في مشعر منى؛ حيث انتهت المجموعة من فك المكيفات القديمة واستبدالها بالجديدة خلال 3 أعوام، وتم التشغيل والتسليم للمشروع في وقته بحسب العقد المبرم".

وأبانت المصادر أنَّ المواصفات التي تميز المكيف الحديث عن المكيف القديم كثيرة؛ من أهمها تصميمه، بحيث يكون استبدال أي قطعة فيه لا تتجاوز مدة 5 دقائق، فهو يعمل بدون "سير– رمان- براغي"، إضافة إلى أنَّ شكل المكيف وأجزاءه الداخلية مصنوعة من البلاستيك؛ فهو لا يتأثر بالأملاح، ولا بالعوامل الخارجية؛ ما يقلل تكاليف الصيانة للسنين المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أنَّ المكيف يعمل بنظام شلال المياه المفتوح، فلا يوجد فيه مواسير وأنابيب قابلة للانسداد بسبب الأوساخ والأتربة؛ ما يضمن برودة مستديمة خلال فترة عمله، كما أنَّه يحقق توفير الطاقة، وهذا ما تطمح إليه الجهات المعنية، ونجح في استهلاكه لكهرباء أقل بنسبة 50% من المكيفات القديمة؛ الذي سوف يكون سبب وفرة كهرباء في المشاعر المقدسة.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
08:42 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
10:58 PM

الانتهاء من تركيب 43 ألف مكيف صحراوي مطورة في مخيمات مشعر "منى"

موفرة للطاقة وسهلة الصيانة على المدى البعيد

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
6,933

أوضحت مصادر مطلعة بوزارة الحج، أنَّ إحدى الشركات الوطنية أنهت تركيب 43 ألف مكيف صحراوي مطور، ودخلت الخدمة في مخيمات مشعر منى قبل ثلاث سنوات، وهذا العام اكتمل المشروع على جميع مخيمات مشعر منى، بعد أن أبرم صندوق الاستثمارات العامة عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية، عن طريق تحالفها مع شركة أسترالية.

وقالت المصادر لـ"سبق": "تم الانتهاء من تركيب 43 ألف مكيف صحراوي "بريز إير الأسترالي" المطور في مشعر منى؛ حيث انتهت المجموعة من فك المكيفات القديمة واستبدالها بالجديدة خلال 3 أعوام، وتم التشغيل والتسليم للمشروع في وقته بحسب العقد المبرم".

وأبانت المصادر أنَّ المواصفات التي تميز المكيف الحديث عن المكيف القديم كثيرة؛ من أهمها تصميمه، بحيث يكون استبدال أي قطعة فيه لا تتجاوز مدة 5 دقائق، فهو يعمل بدون "سير– رمان- براغي"، إضافة إلى أنَّ شكل المكيف وأجزاءه الداخلية مصنوعة من البلاستيك؛ فهو لا يتأثر بالأملاح، ولا بالعوامل الخارجية؛ ما يقلل تكاليف الصيانة للسنين المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أنَّ المكيف يعمل بنظام شلال المياه المفتوح، فلا يوجد فيه مواسير وأنابيب قابلة للانسداد بسبب الأوساخ والأتربة؛ ما يضمن برودة مستديمة خلال فترة عمله، كما أنَّه يحقق توفير الطاقة، وهذا ما تطمح إليه الجهات المعنية، ونجح في استهلاكه لكهرباء أقل بنسبة 50% من المكيفات القديمة؛ الذي سوف يكون سبب وفرة كهرباء في المشاعر المقدسة.

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