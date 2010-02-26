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​​بالصور.. "غوث" يدرِّب ٢٣٠ زائراً على الإنعاش القلبي الرئوي في "مهرجان ربيع الطائف"

عرض المعدات والآليات المستعملة في مجال البحث والإنقاذ

دربت جمعية غوث للتوعية من الأخطار والكوارث في معرضها المقام بمهرجان ربيع الطائف ٢٣٠ زائر ًا وزائرة على مهارة الإنعاش القلبي الرئوي ومنحتهم شهادات بذلك ؛ حيث زار المعرض أكثر من 1200 في اليومين الأولين، وشارك كل من مؤسِّس الجمعية منصور العاطفي وعدد من أعضاء الجمعية بتقديم دورات مجانية في الإسعافات الأولية .

‎وتولى محاضرون من الجمعية الشرح للزوار عن مجالات وأنشطة الجمعية وفريقها الميداني ، وتم عرض المعدات والآليات التي تستخدم كالإسعافات والطائرات في مجال البحث والإنقاذ.

‎وعبر المسؤولون في الجمعية عن سعادتهم بإعجاب كبار الزوار بجناح غوث ، وخاصة محافظ الطائف ورؤساء الجهات الأمنية المشاركة والزوار الكرام وسعادتهم بما رأوه في الجناح من دقة في التنظيم والشرح والتدريب.

على الصعيد ذاته شاركت الجمعية بمعرض تعريفي بأنشطتها عبر شاشات عرض ومعرض صور، واستقبل فريق غوث تقديم مئات الطلبات للانضمام للفريق بعد أن حاز المعرض على إعجاب الكثير ين .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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​​بالصور.. "غوث" يدرِّب ٢٣٠ زائراً على الإنعاش القلبي الرئوي في "مهرجان ربيع الطائف"
سبق

دربت جمعية غوث للتوعية من الأخطار والكوارث في معرضها المقام بمهرجان ربيع الطائف ٢٣٠ زائر ًا وزائرة على مهارة الإنعاش القلبي الرئوي ومنحتهم شهادات بذلك ؛ حيث زار المعرض أكثر من 1200 في اليومين الأولين، وشارك كل من مؤسِّس الجمعية منصور العاطفي وعدد من أعضاء الجمعية بتقديم دورات مجانية في الإسعافات الأولية .

‎وتولى محاضرون من الجمعية الشرح للزوار عن مجالات وأنشطة الجمعية وفريقها الميداني ، وتم عرض المعدات والآليات التي تستخدم كالإسعافات والطائرات في مجال البحث والإنقاذ.

‎وعبر المسؤولون في الجمعية عن سعادتهم بإعجاب كبار الزوار بجناح غوث ، وخاصة محافظ الطائف ورؤساء الجهات الأمنية المشاركة والزوار الكرام وسعادتهم بما رأوه في الجناح من دقة في التنظيم والشرح والتدريب.

على الصعيد ذاته شاركت الجمعية بمعرض تعريفي بأنشطتها عبر شاشات عرض ومعرض صور، واستقبل فريق غوث تقديم مئات الطلبات للانضمام للفريق بعد أن حاز المعرض على إعجاب الكثير ين .

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
05:39 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
02:03 AM

​​بالصور.. "غوث" يدرِّب ٢٣٠ زائراً على الإنعاش القلبي الرئوي في "مهرجان ربيع الطائف"

عرض المعدات والآليات المستعملة في مجال البحث والإنقاذ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دربت جمعية غوث للتوعية من الأخطار والكوارث في معرضها المقام بمهرجان ربيع الطائف ٢٣٠ زائر ًا وزائرة على مهارة الإنعاش القلبي الرئوي ومنحتهم شهادات بذلك ؛ حيث زار المعرض أكثر من 1200 في اليومين الأولين، وشارك كل من مؤسِّس الجمعية منصور العاطفي وعدد من أعضاء الجمعية بتقديم دورات مجانية في الإسعافات الأولية .

‎وتولى محاضرون من الجمعية الشرح للزوار عن مجالات وأنشطة الجمعية وفريقها الميداني ، وتم عرض المعدات والآليات التي تستخدم كالإسعافات والطائرات في مجال البحث والإنقاذ.

‎وعبر المسؤولون في الجمعية عن سعادتهم بإعجاب كبار الزوار بجناح غوث ، وخاصة محافظ الطائف ورؤساء الجهات الأمنية المشاركة والزوار الكرام وسعادتهم بما رأوه في الجناح من دقة في التنظيم والشرح والتدريب.

على الصعيد ذاته شاركت الجمعية بمعرض تعريفي بأنشطتها عبر شاشات عرض ومعرض صور، واستقبل فريق غوث تقديم مئات الطلبات للانضمام للفريق بعد أن حاز المعرض على إعجاب الكثير ين .

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