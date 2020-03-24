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بريطانيا تفرض إغلاقًا في عموم البلاد لوقف انتشار كورونا

جونسون: "لقد حان الوقت لنا جميعًا للقيام بالمزيد ابقوا في المنزل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إغلاقًا في عموم البلاد؛ في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال جونسون في رسالة مسجلة بثها التليفزيون الرسمي: "لقد حان الوقت لنا جميعًا للقيام بالمزيد، عليكم بالبقاء في المنزل".

وأضاف جونسون أنه سيسمح فقط للمواطنين بمغادرة منازلهم من أجل التسوق، أو للاحتياجات الطبية، أو لممارسة التمارين الرياضية اليومية مع أفراد الأسرة أو لشخص بمفرده.

يشار إلى أن بريطانيا سجلت -حسب آخر الإحصائيات- 6650 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما بلغ عدد الوفيات 335 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا بوريس جونسون

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بريطانيا تفرض إغلاقًا في عموم البلاد لوقف انتشار كورونا
سبق

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إغلاقًا في عموم البلاد؛ في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال جونسون في رسالة مسجلة بثها التليفزيون الرسمي: "لقد حان الوقت لنا جميعًا للقيام بالمزيد، عليكم بالبقاء في المنزل".

وأضاف جونسون أنه سيسمح فقط للمواطنين بمغادرة منازلهم من أجل التسوق، أو للاحتياجات الطبية، أو لممارسة التمارين الرياضية اليومية مع أفراد الأسرة أو لشخص بمفرده.

يشار إلى أن بريطانيا سجلت -حسب آخر الإحصائيات- 6650 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما بلغ عدد الوفيات 335 حالة وفاة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:03 AM

بريطانيا تفرض إغلاقًا في عموم البلاد لوقف انتشار كورونا

جونسون: "لقد حان الوقت لنا جميعًا للقيام بالمزيد ابقوا في المنزل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إغلاقًا في عموم البلاد؛ في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال جونسون في رسالة مسجلة بثها التليفزيون الرسمي: "لقد حان الوقت لنا جميعًا للقيام بالمزيد، عليكم بالبقاء في المنزل".

وأضاف جونسون أنه سيسمح فقط للمواطنين بمغادرة منازلهم من أجل التسوق، أو للاحتياجات الطبية، أو لممارسة التمارين الرياضية اليومية مع أفراد الأسرة أو لشخص بمفرده.

يشار إلى أن بريطانيا سجلت -حسب آخر الإحصائيات- 6650 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما بلغ عدد الوفيات 335 حالة وفاة.

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