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بسبب كورونا.. نيسان تتوقع خسائر سنوية بأكثر من 800 مليون دولار

أداء الشركة مستمر في التراجع وتمرّ باضطرابات منذ اعتقال "غصن"

أعلنت شركة "نيسان موتور"، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع أن تتكبد خسائر صافية تتراوح بين 85 مليارًا إلى 95 مليار ين (793 مليونًا إلى 886 مليون دولار) للسنة المالية الماضية؛ بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وكانت نيسان، التي تمتلك "رينو" 43.4% فيها، قد توقعت في فبراير الماضي، أن تحقق ربحًا صافيًا بـ65 مليار ين للسنة المالية التي انتهت في 31 مارس.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، توقعت ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في اليابان، في بيان، خسارة تشغيلية تتراوح بين 35 و45 مليار ين للسنة التي انتهت في نهاية مارس.

وأوضح البيان أن أداء نيسان "مستمر في التراجع؛ متأثرًا بشكل رئيسي بجائحة كورونا".

وحتى قبل الجائحة، خفضت نيسان بشكل كبير توقعات أرباحها في فبراير لأسباب أبرزها تراجع المبيعات في أمريكا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن نيسان تمرّ باضطرابات وسط تراجع حادّ في الأرباح منذ اعتقال رئيسها السابق كارلوس غصن في طوكيو في نوفمبر 2018.

نيسان موتور فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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بسبب كورونا.. نيسان تتوقع خسائر سنوية بأكثر من 800 مليون دولار
سبق

أعلنت شركة "نيسان موتور"، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع أن تتكبد خسائر صافية تتراوح بين 85 مليارًا إلى 95 مليار ين (793 مليونًا إلى 886 مليون دولار) للسنة المالية الماضية؛ بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وكانت نيسان، التي تمتلك "رينو" 43.4% فيها، قد توقعت في فبراير الماضي، أن تحقق ربحًا صافيًا بـ65 مليار ين للسنة المالية التي انتهت في 31 مارس.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، توقعت ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في اليابان، في بيان، خسارة تشغيلية تتراوح بين 35 و45 مليار ين للسنة التي انتهت في نهاية مارس.

وأوضح البيان أن أداء نيسان "مستمر في التراجع؛ متأثرًا بشكل رئيسي بجائحة كورونا".

وحتى قبل الجائحة، خفضت نيسان بشكل كبير توقعات أرباحها في فبراير لأسباب أبرزها تراجع المبيعات في أمريكا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن نيسان تمرّ باضطرابات وسط تراجع حادّ في الأرباح منذ اعتقال رئيسها السابق كارلوس غصن في طوكيو في نوفمبر 2018.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
01:53 PM

بسبب كورونا.. نيسان تتوقع خسائر سنوية بأكثر من 800 مليون دولار

أداء الشركة مستمر في التراجع وتمرّ باضطرابات منذ اعتقال "غصن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "نيسان موتور"، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع أن تتكبد خسائر صافية تتراوح بين 85 مليارًا إلى 95 مليار ين (793 مليونًا إلى 886 مليون دولار) للسنة المالية الماضية؛ بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وكانت نيسان، التي تمتلك "رينو" 43.4% فيها، قد توقعت في فبراير الماضي، أن تحقق ربحًا صافيًا بـ65 مليار ين للسنة المالية التي انتهت في 31 مارس.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، توقعت ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في اليابان، في بيان، خسارة تشغيلية تتراوح بين 35 و45 مليار ين للسنة التي انتهت في نهاية مارس.

وأوضح البيان أن أداء نيسان "مستمر في التراجع؛ متأثرًا بشكل رئيسي بجائحة كورونا".

وحتى قبل الجائحة، خفضت نيسان بشكل كبير توقعات أرباحها في فبراير لأسباب أبرزها تراجع المبيعات في أمريكا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن نيسان تمرّ باضطرابات وسط تراجع حادّ في الأرباح منذ اعتقال رئيسها السابق كارلوس غصن في طوكيو في نوفمبر 2018.

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