"الغذاء والدواء" تلغي تسجيل 4 مستحضرات تحتوي على "Clopidogrel"

لعدم تكافؤ اثنين منها حيوياً مع المستحضر المرجعي وعدم تسويق الآخرَيْن

ألغت الهيئة العامة للغذاء والدواء تسجيل أربعة مستحضرات؛ نظراً لعدم تكافؤ اثنين منها حيوياً مع المستحضر المرجعي، وعدم تسويق آخرَين لمدة تزيد على سنتين.

وقال المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان: ضمن الدراسات التي تجريها الهيئة العامة للغذاء والدواء بشكل سنوي لمتابعة المستحضرات بعد التسويق؛ بهدف التحقق من فعالية الأدوية الجنسية مقارنة بالمستحضرات المرجعية، فقد راجعت الهيئة المستحضرات الجنيسة المسجلة المحتوية على المادة الفعالة "Clopidogrel"، وتحديد المسجل منها بناءً على طريقة التحليل المعتمدة سابقاً لدراسات التكافؤ الحيوي.

وأضاف: نظراً لتغيّر طريقة التحليل لهذه المستحضرات، وورود عدد من البلاغات التي تفيد بعدم فعالية مستحضر "Pedovex"، فقد أجريت دراسة تكافؤ حيوي له وفقاً للطريقة الحديثة المعتمدة، وأوضحت نتائج هذه الدراسة عدم تكافؤها مع المستحضر المرجعي.

وأردف "السلطان": لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها بالهيئة قررت إلغاء تسجيل المستحضرين "Pedovex"و"Cardlet"؛ لعدم تكافؤهما حيوياً مع المستحضر المرجعي، وسحبهما من الأسواق، إضافة إلى إلغاء تسجيل مستحضري"Vidapart" و"Clopex"؛ بسبب عدم تسويقهما لمدة تزيد على سنتين.

وتابع: الهيئة خاطبت وكلاء المستحضرات لسحبها من الجهات المستفيدة، كما خاطبت الجهات المعنية لتوجيه من يلزم بسحب المستحضرات في حال وجودها لديها، ويجب على مستخدمي المستحضرات الأربعة مراجعة الطبيب المعالج بشكل فوري.