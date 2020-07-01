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بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تكثف جهودها التوعوية بخطر كورونا

تطبيق آليات السلامة في مكان العمل وبالتأكيد على كل التعليمات

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ جهودها التوعوية والإرشادية في بيئات العمل بديوانها وفروعها بمناطق المملكة، وذلك بالتأكيد على كل التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة لتوقي فيروس كورونا كوفيد-19، مع مواصلة تنفيذ مراحل العودة التدريجية للموظفين واستقبال المراجعين؛ حرصاً على سلامة منسوبيها والمراجعين لها.

ونوّعت الوزارة وسائل التوعية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الإرشادية المتوزعة في مقار العمل والممرات والمصاعد بديوان الوزارة وفروعها، إلى جانب القيام بجولات بمقار العمل على الموظفين للتأكد من تنفيذ كل التعليمات والتوجيهات والالتزام بالتباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات؛ وذلك لضمان السلامة وممارسة الأعمال المكتبية في بيئة عمل آمنة.

وجهزت فروع الوزارة دوائر إلكترونية عبر شاشات لاستقبال المراجعين والاطمئنان على توفير كل الخدمات لهم وفق بروتكولات السلامة والوقاية وتحقيق التباعد الاجتماعي.

كما تعمل الوزارة على تعقيم مقارّ العمل وتوفير أسباب السلامة والوقاية للموظفين والمراجعين واتخاذ كل التدابير منها إجراء الفحص وقياس الحرارة عند دخول مقرات العمل، وحظيت الجهود التوعوية بإشادة منسوبي الوزارة وفروعها والمراجعين لها.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تكثف جهودها التوعوية بخطر كورونا
سبق

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ جهودها التوعوية والإرشادية في بيئات العمل بديوانها وفروعها بمناطق المملكة، وذلك بالتأكيد على كل التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة لتوقي فيروس كورونا كوفيد-19، مع مواصلة تنفيذ مراحل العودة التدريجية للموظفين واستقبال المراجعين؛ حرصاً على سلامة منسوبيها والمراجعين لها.

ونوّعت الوزارة وسائل التوعية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الإرشادية المتوزعة في مقار العمل والممرات والمصاعد بديوان الوزارة وفروعها، إلى جانب القيام بجولات بمقار العمل على الموظفين للتأكد من تنفيذ كل التعليمات والتوجيهات والالتزام بالتباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات؛ وذلك لضمان السلامة وممارسة الأعمال المكتبية في بيئة عمل آمنة.

وجهزت فروع الوزارة دوائر إلكترونية عبر شاشات لاستقبال المراجعين والاطمئنان على توفير كل الخدمات لهم وفق بروتكولات السلامة والوقاية وتحقيق التباعد الاجتماعي.

كما تعمل الوزارة على تعقيم مقارّ العمل وتوفير أسباب السلامة والوقاية للموظفين والمراجعين واتخاذ كل التدابير منها إجراء الفحص وقياس الحرارة عند دخول مقرات العمل، وحظيت الجهود التوعوية بإشادة منسوبي الوزارة وفروعها والمراجعين لها.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
03:33 PM

بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تكثف جهودها التوعوية بخطر كورونا

تطبيق آليات السلامة في مكان العمل وبالتأكيد على كل التعليمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ جهودها التوعوية والإرشادية في بيئات العمل بديوانها وفروعها بمناطق المملكة، وذلك بالتأكيد على كل التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة لتوقي فيروس كورونا كوفيد-19، مع مواصلة تنفيذ مراحل العودة التدريجية للموظفين واستقبال المراجعين؛ حرصاً على سلامة منسوبيها والمراجعين لها.

ونوّعت الوزارة وسائل التوعية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الإرشادية المتوزعة في مقار العمل والممرات والمصاعد بديوان الوزارة وفروعها، إلى جانب القيام بجولات بمقار العمل على الموظفين للتأكد من تنفيذ كل التعليمات والتوجيهات والالتزام بالتباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات؛ وذلك لضمان السلامة وممارسة الأعمال المكتبية في بيئة عمل آمنة.

وجهزت فروع الوزارة دوائر إلكترونية عبر شاشات لاستقبال المراجعين والاطمئنان على توفير كل الخدمات لهم وفق بروتكولات السلامة والوقاية وتحقيق التباعد الاجتماعي.

كما تعمل الوزارة على تعقيم مقارّ العمل وتوفير أسباب السلامة والوقاية للموظفين والمراجعين واتخاذ كل التدابير منها إجراء الفحص وقياس الحرارة عند دخول مقرات العمل، وحظيت الجهود التوعوية بإشادة منسوبي الوزارة وفروعها والمراجعين لها.

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