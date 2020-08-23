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بعد إسقاطه لـ"كلوب بروج".. بيرشكوت يواصل صدارته للدوري البلجيكي

العائدة ملكيته إلى الأمير عبد الله بن مساعد

واصل بيرشكوت -الصاعد حديثًا إلى الدوري البلجيكي الممتاز والعائدة ملكيته إلى الأمير عبد الله بن مساعد- انطلاقته القوية محققًا الفوز الثالث على التوالي وانفراده بصدارة المسابقة.

وتغلب بيرشكوت على مضيفه كلوب بروج "حامل اللقب" بهدف دون رد سجله اللاعب رافائيل هولزاوسير في الدقيقة 28 من عمر اللقاء الذي أقيم اليوم لحساب الجولة الثالثة ليتصدّر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة "9 نقاط"، ويصبح أول فريق صاعد في تاريخ الدوري البلجيكي يحقق الفوز في أول 3 مباريات بالمسابقة.


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بعد إسقاطه لـ"كلوب بروج".. بيرشكوت يواصل صدارته للدوري البلجيكي
سبق

واصل بيرشكوت -الصاعد حديثًا إلى الدوري البلجيكي الممتاز والعائدة ملكيته إلى الأمير عبد الله بن مساعد- انطلاقته القوية محققًا الفوز الثالث على التوالي وانفراده بصدارة المسابقة.

وتغلب بيرشكوت على مضيفه كلوب بروج "حامل اللقب" بهدف دون رد سجله اللاعب رافائيل هولزاوسير في الدقيقة 28 من عمر اللقاء الذي أقيم اليوم لحساب الجولة الثالثة ليتصدّر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة "9 نقاط"، ويصبح أول فريق صاعد في تاريخ الدوري البلجيكي يحقق الفوز في أول 3 مباريات بالمسابقة.


23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
09:07 PM

بعد إسقاطه لـ"كلوب بروج".. بيرشكوت يواصل صدارته للدوري البلجيكي

العائدة ملكيته إلى الأمير عبد الله بن مساعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل بيرشكوت -الصاعد حديثًا إلى الدوري البلجيكي الممتاز والعائدة ملكيته إلى الأمير عبد الله بن مساعد- انطلاقته القوية محققًا الفوز الثالث على التوالي وانفراده بصدارة المسابقة.

وتغلب بيرشكوت على مضيفه كلوب بروج "حامل اللقب" بهدف دون رد سجله اللاعب رافائيل هولزاوسير في الدقيقة 28 من عمر اللقاء الذي أقيم اليوم لحساب الجولة الثالثة ليتصدّر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة "9 نقاط"، ويصبح أول فريق صاعد في تاريخ الدوري البلجيكي يحقق الفوز في أول 3 مباريات بالمسابقة.


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