وأعرب العقيد "الزهراني" عن سعادته، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي بمكتبه، العقيد أحمد بن موسى الزهراني، بحضور مساعد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة العقيد وليد بن سامي أبو شنب.

مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يقلّد "الزهراني" رتبته الجديدة عقيدًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-18 قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي بمكتبه، العقيد أحمد بن موسى الزهراني، بحضور مساعد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة العقيد وليد بن سامي أبو شنب. وأعرب العقيد "الزهراني" عن سعادته، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 02:15 AM

مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يقلّد "الزهراني" رتبته الجديدة عقيدًا أكد أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن





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قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي بمكتبه، العقيد أحمد بن موسى الزهراني، بحضور مساعد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة العقيد وليد بن سامي أبو شنب.

وأعرب العقيد "الزهراني" عن سعادته، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.