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مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911  يقلّد "الزهراني" رتبته الجديدة عقيدًا

أكد أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن

قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي بمكتبه، العقيد أحمد بن موسى الزهراني، بحضور مساعد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة العقيد وليد بن سامي أبو شنب.

وأعرب العقيد "الزهراني" عن سعادته، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911  يقلّد "الزهراني" رتبته الجديدة عقيدًا
سبق

قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي بمكتبه، العقيد أحمد بن موسى الزهراني، بحضور مساعد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة العقيد وليد بن سامي أبو شنب.

وأعرب العقيد "الزهراني" عن سعادته، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
02:15 AM

مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911  يقلّد "الزهراني" رتبته الجديدة عقيدًا

أكد أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي بمكتبه، العقيد أحمد بن موسى الزهراني، بحضور مساعد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة العقيد وليد بن سامي أبو شنب.

وأعرب العقيد "الزهراني" عن سعادته، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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