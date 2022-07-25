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بامعوضة يؤكد نجاح معسكر الأهلي في النمسا ويشيد بانضباطية اللاعبين

وصف المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد بامعوضة معسكر الأهلي المقام في النمسا بالناجح معربًا عن ثقته الكبيرة في ظهور "الأسود" بشكل مميز في منافسات الموسم الرياضي الجديد، والتي ستبدأ بمواجهة الهلال في السادس من شهر أغسطس المقبل، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.


وأشار بامعوضة إلى أن الفريق وصل لمرحلة انسجام جيدة وهو ما ظهر جليًا في المستويات المميزة والروح العالية والانضباطية الكبيرة التي أظهرها اللاعبون خلال التدريبات اليومية الصباحية والمسائية، والمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق في النمسا، وحقق فيها الفوز على كلٍ من فرازدين الكرواتي ، جاركوفو الصربي، وأندية رودار فيلينحي ودرافوجراد وبرافو السلوفينية.

وأشاد بامعوضة بالمؤشرات الإيجابية التي أظهرها المحترفون الأجانب الجدد في صفوف الفريق، مؤكدًا أن التعاقد معهم كان قرارًا مدروسًا وفقًا للاحتياجات الفنية التي طالب بها مدرب الفريق قبل بداية المعسكر الإعدادي.

كما أشاد بامعوضة بالعمل الفني الذي يقدمه مدرب الفريق الكرواتي برانكو إبفانكوفيقش، وطاقمه الفني المساعد طوال الفترة الماضية مشددًا على ثقته في تحقيق الفائدة الفنية المرجوة من المعسكر الخارجي.


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بامعوضة يؤكد نجاح معسكر الأهلي في النمسا ويشيد بانضباطية اللاعبين
سبق

وصف المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد بامعوضة معسكر الأهلي المقام في النمسا بالناجح معربًا عن ثقته الكبيرة في ظهور "الأسود" بشكل مميز في منافسات الموسم الرياضي الجديد، والتي ستبدأ بمواجهة الهلال في السادس من شهر أغسطس المقبل، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.


وأشار بامعوضة إلى أن الفريق وصل لمرحلة انسجام جيدة وهو ما ظهر جليًا في المستويات المميزة والروح العالية والانضباطية الكبيرة التي أظهرها اللاعبون خلال التدريبات اليومية الصباحية والمسائية، والمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق في النمسا، وحقق فيها الفوز على كلٍ من فرازدين الكرواتي ، جاركوفو الصربي، وأندية رودار فيلينحي ودرافوجراد وبرافو السلوفينية.

وأشاد بامعوضة بالمؤشرات الإيجابية التي أظهرها المحترفون الأجانب الجدد في صفوف الفريق، مؤكدًا أن التعاقد معهم كان قرارًا مدروسًا وفقًا للاحتياجات الفنية التي طالب بها مدرب الفريق قبل بداية المعسكر الإعدادي.

كما أشاد بامعوضة بالعمل الفني الذي يقدمه مدرب الفريق الكرواتي برانكو إبفانكوفيقش، وطاقمه الفني المساعد طوال الفترة الماضية مشددًا على ثقته في تحقيق الفائدة الفنية المرجوة من المعسكر الخارجي.


25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
01:13 AM

بامعوضة يؤكد نجاح معسكر الأهلي في النمسا ويشيد بانضباطية اللاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد بامعوضة معسكر الأهلي المقام في النمسا بالناجح معربًا عن ثقته الكبيرة في ظهور "الأسود" بشكل مميز في منافسات الموسم الرياضي الجديد، والتي ستبدأ بمواجهة الهلال في السادس من شهر أغسطس المقبل، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.


وأشار بامعوضة إلى أن الفريق وصل لمرحلة انسجام جيدة وهو ما ظهر جليًا في المستويات المميزة والروح العالية والانضباطية الكبيرة التي أظهرها اللاعبون خلال التدريبات اليومية الصباحية والمسائية، والمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق في النمسا، وحقق فيها الفوز على كلٍ من فرازدين الكرواتي ، جاركوفو الصربي، وأندية رودار فيلينحي ودرافوجراد وبرافو السلوفينية.

وأشاد بامعوضة بالمؤشرات الإيجابية التي أظهرها المحترفون الأجانب الجدد في صفوف الفريق، مؤكدًا أن التعاقد معهم كان قرارًا مدروسًا وفقًا للاحتياجات الفنية التي طالب بها مدرب الفريق قبل بداية المعسكر الإعدادي.

كما أشاد بامعوضة بالعمل الفني الذي يقدمه مدرب الفريق الكرواتي برانكو إبفانكوفيقش، وطاقمه الفني المساعد طوال الفترة الماضية مشددًا على ثقته في تحقيق الفائدة الفنية المرجوة من المعسكر الخارجي.


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