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أمين جازان: نقدّم كل الخدمات لأبطال قواتنا العسكرية بالمنطقة

خلال استقباله "الأسمري" وعدداً من منسوبي الدفاع الجوي

استقبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، في مكتبه اليوم، العقيد ركن عبدالله بن محمد الأسمري، وعدداً من منسوبي مجموعة الدفاع الجوي السعودي.

وعبّر "ابن سعيدان" عن اعتزازه وكل منسوبي أمانة جازان وبلديات المنطقة، بأبطال القوات المسلحة، بمن فيهم أبطال قوات الدفاع الجوي؛ لما يقدمونه من تضحيات وخدمات جليلة، فهم -بعد الله- حماة الوطن ودرعه الحصين من الأعداء في ظل توجيهات وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- سائلاً المولى -عز وجل- أن ينصرهما ويكتب لهما الأجر العظيم.

وقال "ابن سعيدان": إن أمانة منطقة جازان، وجميع بلدياتها المرتبطة بها تقدم ما يُطلب منها وتستطيع تقديمه من الخدمات والتسهيلات لأبطال قواتنا العسكرية.

وتسلم أمين جازان نايف بن سعيدان درع قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، شكراً وتقديراً منهم لتعاونه ومتابعته المثمرة في كل ما يخدم قوات الدفاع الجوي بالمنطقة، خلال استقباله في مكتبه للعقيد الركن عبدالله الأسمري.

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أمين جازان: نقدّم كل الخدمات لأبطال قواتنا العسكرية بالمنطقة
سبق

استقبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، في مكتبه اليوم، العقيد ركن عبدالله بن محمد الأسمري، وعدداً من منسوبي مجموعة الدفاع الجوي السعودي.

وعبّر "ابن سعيدان" عن اعتزازه وكل منسوبي أمانة جازان وبلديات المنطقة، بأبطال القوات المسلحة، بمن فيهم أبطال قوات الدفاع الجوي؛ لما يقدمونه من تضحيات وخدمات جليلة، فهم -بعد الله- حماة الوطن ودرعه الحصين من الأعداء في ظل توجيهات وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- سائلاً المولى -عز وجل- أن ينصرهما ويكتب لهما الأجر العظيم.

وقال "ابن سعيدان": إن أمانة منطقة جازان، وجميع بلدياتها المرتبطة بها تقدم ما يُطلب منها وتستطيع تقديمه من الخدمات والتسهيلات لأبطال قواتنا العسكرية.

وتسلم أمين جازان نايف بن سعيدان درع قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، شكراً وتقديراً منهم لتعاونه ومتابعته المثمرة في كل ما يخدم قوات الدفاع الجوي بالمنطقة، خلال استقباله في مكتبه للعقيد الركن عبدالله الأسمري.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
05:51 PM

أمين جازان: نقدّم كل الخدمات لأبطال قواتنا العسكرية بالمنطقة

خلال استقباله "الأسمري" وعدداً من منسوبي الدفاع الجوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، في مكتبه اليوم، العقيد ركن عبدالله بن محمد الأسمري، وعدداً من منسوبي مجموعة الدفاع الجوي السعودي.

وعبّر "ابن سعيدان" عن اعتزازه وكل منسوبي أمانة جازان وبلديات المنطقة، بأبطال القوات المسلحة، بمن فيهم أبطال قوات الدفاع الجوي؛ لما يقدمونه من تضحيات وخدمات جليلة، فهم -بعد الله- حماة الوطن ودرعه الحصين من الأعداء في ظل توجيهات وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- سائلاً المولى -عز وجل- أن ينصرهما ويكتب لهما الأجر العظيم.

وقال "ابن سعيدان": إن أمانة منطقة جازان، وجميع بلدياتها المرتبطة بها تقدم ما يُطلب منها وتستطيع تقديمه من الخدمات والتسهيلات لأبطال قواتنا العسكرية.

وتسلم أمين جازان نايف بن سعيدان درع قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، شكراً وتقديراً منهم لتعاونه ومتابعته المثمرة في كل ما يخدم قوات الدفاع الجوي بالمنطقة، خلال استقباله في مكتبه للعقيد الركن عبدالله الأسمري.

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