بالنظام السويسري.. "بطولة حائل للشطرنج" تتهيأ للانطلاق "سيدات ورجال"

خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري و"الاستعدادات على قدم وساق"

أعلن الاتحاد السعودي للشطرنج عن تنظيم بطولة حائل للشطرنج السريع للرجال والسيدات؛ وذلك في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وتواصل اللجنة المنظمة لبطولة حائل للشطرنج استعداداتها اليومية للبطولة التي ستقام وفق النظام السويسري من 7 جولات لبطولة السيدات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 12-13 أكتوبر و7 جولات لبطولة الرجال التي ستقام يومي الخميس والجمعة 14-15 أكتوبر 2022م؛ حيث تعكف اللجنة على إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق المسابقة.

وكشف اتحاد الشطرنج عن وصول عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين لـ100 لاعب ولاعبة تم تسجيلهم في الأيام الأولى التي تم فيها الإعلان عن البطولة، ويسعى الاتحاد من خلال تنظيم البطولات الدولية إلى الاستعداد الأمثل لتنظيم مختلف البطولات العالمية والإقليمية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتعتبر بطولة حائل كنسخة استعدادية لسلسلة البطولات الدولية والوطنية التي ينوي الاتحاد تنظيمها بداية من عام 2022م، بحثاً عن الفائدة للاعبين واللاعبات من خلال استمرارية البطولات وزيادة فرص الاحتكاك مع لاعبين دوليين من ذوي الخبرات لرفع المستوى الفني، إضافة لتحقيق نشر اللعبة بين كافة شرائح المجتمع.

وأوضح اتحاد الشطرنج أنه أبرم عدداً من الشراكات وعقود رعاية للبطولة؛ حيث وقعت "شركة آبار حائل للمياه" عقد الراعي الرئيسي للبطولة، و حصلت "شركة الأدهم" على الرعاية الذهبية، كما نوه رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله بن سالم الوحشي بمبادرة الشركات الراعية وبأن هذه الرعايات تعد دعمًا للاعبي ولاعبات الشطرنج في المملكة، مؤكدًا بأن تكامل الجهود بين القطاع التجاري والقطاع الرياضي يسهم في التطوير المنشود الذي ينهجه الاتحاد في خطته الاستراتيجية.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة حائل قد عقدت اجتماعا مع إدارة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل لبحث الاستعداد الأمثل نحو تنظيم البطولة وكيفية استقبال اللاعبين واللاعبات وفق الإجراءات الاحترازية وتوجيههم نحو صالة المنافسات وطرق خروجهم بشكل ميسر ومنظم.