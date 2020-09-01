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"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة جدة تضرب بقوة.. حددت قائمة بأسماء لصوص الأراضي الحكومية

خلال انشغال الجهات المعنية بمكافحة جائحة كورونا

نقل موقع إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في "تويتر" أن أمانة محافظة جدة رفعت بقائمة تضم أسماء معتدين على أراضٍ حكومية استغلوا ظروف جائحة كورونا، وانشغال الجهات الحكومية بها.

"سبق" تواصلت مع الناطق باسم أمانة محافظة للاستزادة بمعلومات عن القائمة والمواقع المعتدى عليها، لكنه أكد أن هناك توجيهاً صدر بأن الحديث عن التعديات من لجنة التعديات.

وحاولت "سبق" التواصل مع المسؤول عن التعديات للتوضيح للرأي العام عما جاء في التغريدة، لكنه لم يردّ على الاستفسار المرسل له ولا على الاتصال.

أمانة محافظة جدة تعديات على أراضٍ حكومية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تضرب بقوة.. حددت قائمة بأسماء لصوص الأراضي الحكومية
سبق

نقل موقع إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في "تويتر" أن أمانة محافظة جدة رفعت بقائمة تضم أسماء معتدين على أراضٍ حكومية استغلوا ظروف جائحة كورونا، وانشغال الجهات الحكومية بها.

"سبق" تواصلت مع الناطق باسم أمانة محافظة للاستزادة بمعلومات عن القائمة والمواقع المعتدى عليها، لكنه أكد أن هناك توجيهاً صدر بأن الحديث عن التعديات من لجنة التعديات.

وحاولت "سبق" التواصل مع المسؤول عن التعديات للتوضيح للرأي العام عما جاء في التغريدة، لكنه لم يردّ على الاستفسار المرسل له ولا على الاتصال.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
05:49 PM

أمانة جدة تضرب بقوة.. حددت قائمة بأسماء لصوص الأراضي الحكومية

خلال انشغال الجهات المعنية بمكافحة جائحة كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
6
8,129

نقل موقع إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في "تويتر" أن أمانة محافظة جدة رفعت بقائمة تضم أسماء معتدين على أراضٍ حكومية استغلوا ظروف جائحة كورونا، وانشغال الجهات الحكومية بها.

"سبق" تواصلت مع الناطق باسم أمانة محافظة للاستزادة بمعلومات عن القائمة والمواقع المعتدى عليها، لكنه أكد أن هناك توجيهاً صدر بأن الحديث عن التعديات من لجنة التعديات.

وحاولت "سبق" التواصل مع المسؤول عن التعديات للتوضيح للرأي العام عما جاء في التغريدة، لكنه لم يردّ على الاستفسار المرسل له ولا على الاتصال.

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