"كورونا" يؤجل زيارة ملك إسبانيا وزوجته إلى أمريكا
إعطاء الأولوية لتصدي البلدين للفيروس
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تأجيل زيارة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيثيا إلى البيت الأبيض، التي كانت مقررة في 21 أبريل، مع تصدي البلدين لتفشي فيروس "كورونا".
وأوضح البيت الأبيض في بيان أوردته "رويترز"، أن الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا يتطلعان لاستقبال الملك وزوجته في المستقبل القريب.
وأشار إلى استمرار الولايات المتحدة في العمل مع إسبانيا وكل الشركاء الأوروبيين للحد من تأثير وباء فيروس كوفيد-19.
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يؤجل زيارة ملك إسبانيا وزوجته إلى أمريكا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-18
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تأجيل زيارة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيثيا إلى البيت الأبيض، التي كانت مقررة في 21 أبريل، مع تصدي البلدين لتفشي فيروس "كورونا".
وأوضح البيت الأبيض في بيان أوردته "رويترز"، أن الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا يتطلعان لاستقبال الملك وزوجته في المستقبل القريب.
وأشار إلى استمرار الولايات المتحدة في العمل مع إسبانيا وكل الشركاء الأوروبيين للحد من تأثير وباء فيروس كوفيد-19.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:27 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
07:00 PM
"كورونا" يؤجل زيارة ملك إسبانيا وزوجته إلى أمريكا
إعطاء الأولوية لتصدي البلدين للفيروس
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تأجيل زيارة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيثيا إلى البيت الأبيض، التي كانت مقررة في 21 أبريل، مع تصدي البلدين لتفشي فيروس "كورونا".
وأوضح البيت الأبيض في بيان أوردته "رويترز"، أن الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا يتطلعان لاستقبال الملك وزوجته في المستقبل القريب.
وأشار إلى استمرار الولايات المتحدة في العمل مع إسبانيا وكل الشركاء الأوروبيين للحد من تأثير وباء فيروس كوفيد-19.