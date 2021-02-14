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فرع الصحفيين بالأحساء يطلق برنامج "الزاوية".. مارس المقبل

تحت شعار "للمحتوى معنا معنى"

يطلق فرع هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، برنامجًا، بعنوان: "الزاوية"، تحت شعار "للمحتوى معنا معنى"، مطلع شهر مارس المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر.

ويهدف البرنامج إلى تمكين عدد من المهتمين بصناعة المحتوى في هذا المجال، وممارسة صناعة المحتوى بشكل عملي تحت إشراف ومتابعة إدارة البرنامج، علاوة على تطوير مهارات الأعضاء من خلال المتابعة وتقديم برامج إثرائية.

وقال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، المشرف العام على البرنامج، عادل بن سعد الذكر الله، إن البرنامج من فكرة وإعداد المدرب الإعلامي، محمد بن سعيد، أن البرنامج، سيشهد طوال فترة تنفيذه، أعمال تقييم من خلال تحقيق الأهداف العامة للبرنامج.

وأضاف، أن شركاء البرنامج، من لديهم اهتمام أو شغف في صناعة المحتوى، وكذلك من لديهم موهبة في التفكير الإبداعي والتصميم والمونتاج والكتابة الإبداعية.

ولفت إلى أن المستهدفين في المرحلة الأولى الجهات غير الربحية، وفي المرحلة الثانية الجهات الحكومية والخاصة والأفراد.

وأوضح "الذكر الله"، أن اللجنة المنظمة للبرنامج، وضعت أربع آليات لتنفيذه، وهي: استقطاب وتسجيل المهتمين في هذا المجال، وعقد دورات تدريبية وورش عمل ولقاءات إثرائية، والاتفاق مع الجهات الراغبة في الاستفادة من مخرجات البرنامج ومتابعة العمل معهم، وتقييم كل تجربة من خلال إدارة البرنامج بإشراف مباشر من إدارة الهيئة.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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فرع الصحفيين بالأحساء يطلق برنامج "الزاوية".. مارس المقبل
سبق

يطلق فرع هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، برنامجًا، بعنوان: "الزاوية"، تحت شعار "للمحتوى معنا معنى"، مطلع شهر مارس المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر.

ويهدف البرنامج إلى تمكين عدد من المهتمين بصناعة المحتوى في هذا المجال، وممارسة صناعة المحتوى بشكل عملي تحت إشراف ومتابعة إدارة البرنامج، علاوة على تطوير مهارات الأعضاء من خلال المتابعة وتقديم برامج إثرائية.

وقال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، المشرف العام على البرنامج، عادل بن سعد الذكر الله، إن البرنامج من فكرة وإعداد المدرب الإعلامي، محمد بن سعيد، أن البرنامج، سيشهد طوال فترة تنفيذه، أعمال تقييم من خلال تحقيق الأهداف العامة للبرنامج.

وأضاف، أن شركاء البرنامج، من لديهم اهتمام أو شغف في صناعة المحتوى، وكذلك من لديهم موهبة في التفكير الإبداعي والتصميم والمونتاج والكتابة الإبداعية.

ولفت إلى أن المستهدفين في المرحلة الأولى الجهات غير الربحية، وفي المرحلة الثانية الجهات الحكومية والخاصة والأفراد.

وأوضح "الذكر الله"، أن اللجنة المنظمة للبرنامج، وضعت أربع آليات لتنفيذه، وهي: استقطاب وتسجيل المهتمين في هذا المجال، وعقد دورات تدريبية وورش عمل ولقاءات إثرائية، والاتفاق مع الجهات الراغبة في الاستفادة من مخرجات البرنامج ومتابعة العمل معهم، وتقييم كل تجربة من خلال إدارة البرنامج بإشراف مباشر من إدارة الهيئة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
06:29 PM

فرع الصحفيين بالأحساء يطلق برنامج "الزاوية".. مارس المقبل

تحت شعار "للمحتوى معنا معنى"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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يطلق فرع هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، برنامجًا، بعنوان: "الزاوية"، تحت شعار "للمحتوى معنا معنى"، مطلع شهر مارس المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر.

ويهدف البرنامج إلى تمكين عدد من المهتمين بصناعة المحتوى في هذا المجال، وممارسة صناعة المحتوى بشكل عملي تحت إشراف ومتابعة إدارة البرنامج، علاوة على تطوير مهارات الأعضاء من خلال المتابعة وتقديم برامج إثرائية.

وقال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، المشرف العام على البرنامج، عادل بن سعد الذكر الله، إن البرنامج من فكرة وإعداد المدرب الإعلامي، محمد بن سعيد، أن البرنامج، سيشهد طوال فترة تنفيذه، أعمال تقييم من خلال تحقيق الأهداف العامة للبرنامج.

وأضاف، أن شركاء البرنامج، من لديهم اهتمام أو شغف في صناعة المحتوى، وكذلك من لديهم موهبة في التفكير الإبداعي والتصميم والمونتاج والكتابة الإبداعية.

ولفت إلى أن المستهدفين في المرحلة الأولى الجهات غير الربحية، وفي المرحلة الثانية الجهات الحكومية والخاصة والأفراد.

وأوضح "الذكر الله"، أن اللجنة المنظمة للبرنامج، وضعت أربع آليات لتنفيذه، وهي: استقطاب وتسجيل المهتمين في هذا المجال، وعقد دورات تدريبية وورش عمل ولقاءات إثرائية، والاتفاق مع الجهات الراغبة في الاستفادة من مخرجات البرنامج ومتابعة العمل معهم، وتقييم كل تجربة من خلال إدارة البرنامج بإشراف مباشر من إدارة الهيئة.

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