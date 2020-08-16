النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

"العبد العالي" عن انخفاض إصابات كورونا: نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية

متحدث "الصحة": انتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم

قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم: إن انخفاض الإصابات بـ #كورونا نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية وانتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم.

وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: أنه لا يوجد حتى الآن دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم ومستوى قوة الإصابة بفيروس #كورونا.

وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً، وعدد الفحوصات المخبرية تجاوزت حتى الآن 4,262,092 فحصاً مخبرياً.

متحدث الصحة الدكتور محمد العبد العالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العبد العالي" عن انخفاض إصابات كورونا: نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية
سبق

قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم: إن انخفاض الإصابات بـ #كورونا نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية وانتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم.

وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: أنه لا يوجد حتى الآن دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم ومستوى قوة الإصابة بفيروس #كورونا.

وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً، وعدد الفحوصات المخبرية تجاوزت حتى الآن 4,262,092 فحصاً مخبرياً.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
04:01 PM

"العبد العالي" عن انخفاض إصابات كورونا: نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية

متحدث "الصحة": انتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
5,506

قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم: إن انخفاض الإصابات بـ #كورونا نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية وانتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم.

وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: أنه لا يوجد حتى الآن دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم ومستوى قوة الإصابة بفيروس #كورونا.

وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً، وعدد الفحوصات المخبرية تجاوزت حتى الآن 4,262,092 فحصاً مخبرياً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,955
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,330
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,312
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,694

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة