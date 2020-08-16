"العبد العالي" عن انخفاض إصابات كورونا: نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية
متحدث "الصحة": انتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم
قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم: إن انخفاض الإصابات بـ #كورونا نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية وانتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم.
وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: أنه لا يوجد حتى الآن دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم ومستوى قوة الإصابة بفيروس #كورونا.
وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً، وعدد الفحوصات المخبرية تجاوزت حتى الآن 4,262,092 فحصاً مخبرياً.
متحدث الصحة
الدكتور محمد العبد العالي
"العبد العالي" عن انخفاض إصابات كورونا: نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-16
قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم: إن انخفاض الإصابات بـ #كورونا نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية وانتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم.
وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: أنه لا يوجد حتى الآن دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم ومستوى قوة الإصابة بفيروس #كورونا.
وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً، وعدد الفحوصات المخبرية تجاوزت حتى الآن 4,262,092 فحصاً مخبرياً.
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
04:01 PM
"العبد العالي" عن انخفاض إصابات كورونا: نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية
متحدث "الصحة": انتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم
قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم: إن انخفاض الإصابات بـ #كورونا نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية وانتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم.
وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: أنه لا يوجد حتى الآن دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم ومستوى قوة الإصابة بفيروس #كورونا.
وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً، وعدد الفحوصات المخبرية تجاوزت حتى الآن 4,262,092 فحصاً مخبرياً.