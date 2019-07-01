القيادة تعزّي أسرة "الحقيل"
قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع واجب العزاء لأسرة آل الحقيل في وفاة الشيخ أحمد الحقيل.
وأعربا في برقيتهما الموجهة لابن الفقيد عن خالص عزائهما ومواساتهما؛ سائلين الله جل جلاله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
القيادة تعزّي أسرة "الحقيل"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-07-01
قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع واجب العزاء لأسرة آل الحقيل في وفاة الشيخ أحمد الحقيل.
وأعربا في برقيتهما الموجهة لابن الفقيد عن خالص عزائهما ومواساتهما؛ سائلين الله جل جلاله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
05:23 PM
القيادة تعزّي أسرة "الحقيل"
قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع واجب العزاء لأسرة آل الحقيل في وفاة الشيخ أحمد الحقيل.
وأعربا في برقيتهما الموجهة لابن الفقيد عن خالص عزائهما ومواساتهما؛ سائلين الله جل جلاله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.