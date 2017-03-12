النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. أمانة مكة تعقّم ألعاب الأطفال والحدائق للتصدي لكورونا

كإجراء احترازي من أجل سلامة مرتاديها

قامت أمانة العاصمة المقدسة بتعقيم ألعاب الأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة؛ وذلك كإجراء احترازي من أجل سلامة مرتاديها من فيروس كورونا.

وتفصيلاً؛ قامت الأمانة بتعقيم وتطهير الألعاب والكراسي في عدد من الحدائق والمنتزهات العامة بمكة المكرمة ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أمانة مكة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. أمانة مكة تعقّم ألعاب الأطفال والحدائق للتصدي لكورونا
سبق

قامت أمانة العاصمة المقدسة بتعقيم ألعاب الأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة؛ وذلك كإجراء احترازي من أجل سلامة مرتاديها من فيروس كورونا.

وتفصيلاً؛ قامت الأمانة بتعقيم وتطهير الألعاب والكراسي في عدد من الحدائق والمنتزهات العامة بمكة المكرمة ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
06:25 PM

بالفيديو.. أمانة مكة تعقّم ألعاب الأطفال والحدائق للتصدي لكورونا

كإجراء احترازي من أجل سلامة مرتاديها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
2,588

قامت أمانة العاصمة المقدسة بتعقيم ألعاب الأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة؛ وذلك كإجراء احترازي من أجل سلامة مرتاديها من فيروس كورونا.

وتفصيلاً؛ قامت الأمانة بتعقيم وتطهير الألعاب والكراسي في عدد من الحدائق والمنتزهات العامة بمكة المكرمة ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,200
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,442
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,388
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,415

المقالات

القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة