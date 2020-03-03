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شاهد.. وزيرة الصحة المصرية تخضع لفحص كورونا في مطار بكين

خلال زيارتها التضامنية إلى الصين لتعزيز سبل التعاون لمكافحة الفيروس

فور وصولها مطار بكين في زيارة تضامنية، خضعت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، والوفد المرافق لها، لعملية الفحص والإجراءات الوقائية من فيرس كورونا.

وسافرت الدكتورة هالة زايد إلى الصين حاملة رسالة تضامن من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ في إطار عُمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب موقع "مبتدأ" المصري، استقبل وزيرةَ الصحة كل من نائب رئيس البرلمان الصيني، ورئيس الصليب الأحمر بمقر البرلمان الصيني، ووجهوا رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك الزيارة ومساندة الشعب الصيني واللافتة الإنسانية لمصر من خلال إضاءة المعابد المصرية بالعلم الصيني.

الصين وزيرة الصحة المصرية هالة زايد فيروس كورونا الجديد

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شاهد.. وزيرة الصحة المصرية تخضع لفحص كورونا في مطار بكين
سبق

فور وصولها مطار بكين في زيارة تضامنية، خضعت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، والوفد المرافق لها، لعملية الفحص والإجراءات الوقائية من فيرس كورونا.

وسافرت الدكتورة هالة زايد إلى الصين حاملة رسالة تضامن من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ في إطار عُمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب موقع "مبتدأ" المصري، استقبل وزيرةَ الصحة كل من نائب رئيس البرلمان الصيني، ورئيس الصليب الأحمر بمقر البرلمان الصيني، ووجهوا رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك الزيارة ومساندة الشعب الصيني واللافتة الإنسانية لمصر من خلال إضاءة المعابد المصرية بالعلم الصيني.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:00 AM

شاهد.. وزيرة الصحة المصرية تخضع لفحص كورونا في مطار بكين

خلال زيارتها التضامنية إلى الصين لتعزيز سبل التعاون لمكافحة الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فور وصولها مطار بكين في زيارة تضامنية، خضعت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، والوفد المرافق لها، لعملية الفحص والإجراءات الوقائية من فيرس كورونا.

وسافرت الدكتورة هالة زايد إلى الصين حاملة رسالة تضامن من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ في إطار عُمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب موقع "مبتدأ" المصري، استقبل وزيرةَ الصحة كل من نائب رئيس البرلمان الصيني، ورئيس الصليب الأحمر بمقر البرلمان الصيني، ووجهوا رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك الزيارة ومساندة الشعب الصيني واللافتة الإنسانية لمصر من خلال إضاءة المعابد المصرية بالعلم الصيني.

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