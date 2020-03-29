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جمعية الإرشاد الأسري والنفسي تعقد أول اجتماعاتها الافتراضية

في ظل تطورات كورونا.. بحضور 100 أخصائي

عقدت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي، أول اجتماع افتراضي لها، مساء اليوم، بحضور أكثر من مئة أخصائي نفسي واجتماعي.

تخلّل الاجتماع مناقشة تكامل الجمعية مع المؤسسات الحكومية للدعم النفسي والأسري للمجتمع في ظل تطورات فيروس كورونا.

ورحب رئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار جزاء بن مرزوق المطيري، بالحضور والمشاركة غير المستغربة من أبناء الوطن، وسرعة تشكيل فريق تطوعي من متخصصين وأكاديميين لدعم مبادرة الجمعية التطوعية.

وأكّد المدير التنفيذي للجمعية المستشار سليمان الزايدي، أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في مثل هذه الظروف، وضرورة التفاعل مع المجتمع لمساعدته.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جمعية الإرشاد الأسري والنفسي تعقد أول اجتماعاتها الافتراضية
سبق

عقدت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي، أول اجتماع افتراضي لها، مساء اليوم، بحضور أكثر من مئة أخصائي نفسي واجتماعي.

تخلّل الاجتماع مناقشة تكامل الجمعية مع المؤسسات الحكومية للدعم النفسي والأسري للمجتمع في ظل تطورات فيروس كورونا.

ورحب رئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار جزاء بن مرزوق المطيري، بالحضور والمشاركة غير المستغربة من أبناء الوطن، وسرعة تشكيل فريق تطوعي من متخصصين وأكاديميين لدعم مبادرة الجمعية التطوعية.

وأكّد المدير التنفيذي للجمعية المستشار سليمان الزايدي، أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في مثل هذه الظروف، وضرورة التفاعل مع المجتمع لمساعدته.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:43 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
06:06 PM

جمعية الإرشاد الأسري والنفسي تعقد أول اجتماعاتها الافتراضية

في ظل تطورات كورونا.. بحضور 100 أخصائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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عقدت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي، أول اجتماع افتراضي لها، مساء اليوم، بحضور أكثر من مئة أخصائي نفسي واجتماعي.

تخلّل الاجتماع مناقشة تكامل الجمعية مع المؤسسات الحكومية للدعم النفسي والأسري للمجتمع في ظل تطورات فيروس كورونا.

ورحب رئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار جزاء بن مرزوق المطيري، بالحضور والمشاركة غير المستغربة من أبناء الوطن، وسرعة تشكيل فريق تطوعي من متخصصين وأكاديميين لدعم مبادرة الجمعية التطوعية.

وأكّد المدير التنفيذي للجمعية المستشار سليمان الزايدي، أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في مثل هذه الظروف، وضرورة التفاعل مع المجتمع لمساعدته.

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