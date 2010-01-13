النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجراحة العامة" بمستشفى سليمان الحبيب يحصل على شهادة المركز المتميز من "SRC" الأمريكية

بعد حصول قسمَي المناظير والنساء والولادة على نفس الاعتماد.. جاءت نتيجة عملية تقييم شاملة ودقيقة

حصل قسم الجراحة العامة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، على شهادة اعتماد المركز المتميز "Center of Excellence in minimally invasive surgery" من المؤسسة الأمريكية للتميز SRC، بعد عملية تقييم شاملة ودقيقة قام بها منسوبو المؤسسة للقسم، في مجالات السلامة والجودة، وأيضًا تطبيق المقاييس والمعايير الدولية.. ويأتي ذلك بعد حصول قسمي المناظير، والنساء والولادة على نفس الشهادة من المؤسسة الأمريكية.

وأكد صالح التركي المدير العام للمستشفى، أن الحصول على هذه الشهادة القيمة، نتاج طبيعي للجهد الدؤوب والمتميز الذي يبذله العاملون في المستشفى من الكوادر الطبية والفنية والإدارية ومنسوبي إدارة الجودة، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة المجموعة في وضع الخطط والاستراتيجيات، وتوفير كل المقومات والاحتياجات، وتهيئة بيئة نموذجية لتحقيق النجاحات.

وأضاف التركي أن الحصول على هذا الاعتماد يُعَد اعترافًا دوليًّا بأن المستشفى يقوم بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الموصى بها عالميًّا؛ وذلك بفضل حرصنا على التقييم الدوري للمعايير والمؤشرات ومراجعتها، من خلال إدارة الجودة المعنية بتحسين مستوى الخدمات الصحية والحفاظ على سلامة المرضى، في إطار سعينا نحو الإبداع وقيادة الابتكار بالقطاع الصحي؛ للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الطبية وتقديم نموذج صحي متفرد.

وقال صالح التركي: إن الاعتماد سيشكّل دافعًا قويًّا للمستشفى للمضيّ قدمًا في تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر لخدماتها على المستوى الطبي والفني والإداري؛ تحقيقًا لرؤية مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية التي تسعى لأن تكون أفضل مقدم لخدمات الرعاية الصحية، والأكثر موثوقية في الشرق الأوسط.

وأبدى "التركي" سعادته بهذا النجاح الذي وصفه بالكبير؛ مشيرًا إلى أن المستشفى سيستفيد من برنامج اعتماد "SRC" مستقبلًا؛ لأن هذا البرنامج مصمم لمساعدة مقدمي الخدمة على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بشكل مستمر، ويساعد في الوقت نفسه المرضى على تحديد مقدمي الخدمة الذين استوفوا معايير صارمة، لتقديم رعاية عالية الجودة وطويلة الأجل، وتمييزهم عن الآخرين الذين لم يستوفوا تلك المعايير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجراحة العامة" بمستشفى سليمان الحبيب يحصل على شهادة المركز المتميز من "SRC" الأمريكية
سبق

حصل قسم الجراحة العامة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، على شهادة اعتماد المركز المتميز "Center of Excellence in minimally invasive surgery" من المؤسسة الأمريكية للتميز SRC، بعد عملية تقييم شاملة ودقيقة قام بها منسوبو المؤسسة للقسم، في مجالات السلامة والجودة، وأيضًا تطبيق المقاييس والمعايير الدولية.. ويأتي ذلك بعد حصول قسمي المناظير، والنساء والولادة على نفس الشهادة من المؤسسة الأمريكية.

وأكد صالح التركي المدير العام للمستشفى، أن الحصول على هذه الشهادة القيمة، نتاج طبيعي للجهد الدؤوب والمتميز الذي يبذله العاملون في المستشفى من الكوادر الطبية والفنية والإدارية ومنسوبي إدارة الجودة، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة المجموعة في وضع الخطط والاستراتيجيات، وتوفير كل المقومات والاحتياجات، وتهيئة بيئة نموذجية لتحقيق النجاحات.

وأضاف التركي أن الحصول على هذا الاعتماد يُعَد اعترافًا دوليًّا بأن المستشفى يقوم بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الموصى بها عالميًّا؛ وذلك بفضل حرصنا على التقييم الدوري للمعايير والمؤشرات ومراجعتها، من خلال إدارة الجودة المعنية بتحسين مستوى الخدمات الصحية والحفاظ على سلامة المرضى، في إطار سعينا نحو الإبداع وقيادة الابتكار بالقطاع الصحي؛ للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الطبية وتقديم نموذج صحي متفرد.

وقال صالح التركي: إن الاعتماد سيشكّل دافعًا قويًّا للمستشفى للمضيّ قدمًا في تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر لخدماتها على المستوى الطبي والفني والإداري؛ تحقيقًا لرؤية مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية التي تسعى لأن تكون أفضل مقدم لخدمات الرعاية الصحية، والأكثر موثوقية في الشرق الأوسط.

وأبدى "التركي" سعادته بهذا النجاح الذي وصفه بالكبير؛ مشيرًا إلى أن المستشفى سيستفيد من برنامج اعتماد "SRC" مستقبلًا؛ لأن هذا البرنامج مصمم لمساعدة مقدمي الخدمة على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بشكل مستمر، ويساعد في الوقت نفسه المرضى على تحديد مقدمي الخدمة الذين استوفوا معايير صارمة، لتقديم رعاية عالية الجودة وطويلة الأجل، وتمييزهم عن الآخرين الذين لم يستوفوا تلك المعايير.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
08:25 AM

"الجراحة العامة" بمستشفى سليمان الحبيب يحصل على شهادة المركز المتميز من "SRC" الأمريكية

بعد حصول قسمَي المناظير والنساء والولادة على نفس الاعتماد.. جاءت نتيجة عملية تقييم شاملة ودقيقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
199

حصل قسم الجراحة العامة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، على شهادة اعتماد المركز المتميز "Center of Excellence in minimally invasive surgery" من المؤسسة الأمريكية للتميز SRC، بعد عملية تقييم شاملة ودقيقة قام بها منسوبو المؤسسة للقسم، في مجالات السلامة والجودة، وأيضًا تطبيق المقاييس والمعايير الدولية.. ويأتي ذلك بعد حصول قسمي المناظير، والنساء والولادة على نفس الشهادة من المؤسسة الأمريكية.

وأكد صالح التركي المدير العام للمستشفى، أن الحصول على هذه الشهادة القيمة، نتاج طبيعي للجهد الدؤوب والمتميز الذي يبذله العاملون في المستشفى من الكوادر الطبية والفنية والإدارية ومنسوبي إدارة الجودة، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة المجموعة في وضع الخطط والاستراتيجيات، وتوفير كل المقومات والاحتياجات، وتهيئة بيئة نموذجية لتحقيق النجاحات.

وأضاف التركي أن الحصول على هذا الاعتماد يُعَد اعترافًا دوليًّا بأن المستشفى يقوم بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الموصى بها عالميًّا؛ وذلك بفضل حرصنا على التقييم الدوري للمعايير والمؤشرات ومراجعتها، من خلال إدارة الجودة المعنية بتحسين مستوى الخدمات الصحية والحفاظ على سلامة المرضى، في إطار سعينا نحو الإبداع وقيادة الابتكار بالقطاع الصحي؛ للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الطبية وتقديم نموذج صحي متفرد.

وقال صالح التركي: إن الاعتماد سيشكّل دافعًا قويًّا للمستشفى للمضيّ قدمًا في تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر لخدماتها على المستوى الطبي والفني والإداري؛ تحقيقًا لرؤية مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية التي تسعى لأن تكون أفضل مقدم لخدمات الرعاية الصحية، والأكثر موثوقية في الشرق الأوسط.

وأبدى "التركي" سعادته بهذا النجاح الذي وصفه بالكبير؛ مشيرًا إلى أن المستشفى سيستفيد من برنامج اعتماد "SRC" مستقبلًا؛ لأن هذا البرنامج مصمم لمساعدة مقدمي الخدمة على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بشكل مستمر، ويساعد في الوقت نفسه المرضى على تحديد مقدمي الخدمة الذين استوفوا معايير صارمة، لتقديم رعاية عالية الجودة وطويلة الأجل، وتمييزهم عن الآخرين الذين لم يستوفوا تلك المعايير.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,498
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,434
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,768
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,669

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة