"الجراحة العامة" بمستشفى سليمان الحبيب يحصل على شهادة المركز المتميز من "SRC" الأمريكية

بعد حصول قسمَي المناظير والنساء والولادة على نفس الاعتماد.. جاءت نتيجة عملية تقييم شاملة ودقيقة

حصل قسم الجراحة العامة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، على شهادة اعتماد المركز المتميز "Center of Excellence in minimally invasive surgery" من المؤسسة الأمريكية للتميز SRC، بعد عملية تقييم شاملة ودقيقة قام بها منسوبو المؤسسة للقسم، في مجالات السلامة والجودة، وأيضًا تطبيق المقاييس والمعايير الدولية.. ويأتي ذلك بعد حصول قسمي المناظير، والنساء والولادة على نفس الشهادة من المؤسسة الأمريكية.

وأكد صالح التركي المدير العام للمستشفى، أن الحصول على هذه الشهادة القيمة، نتاج طبيعي للجهد الدؤوب والمتميز الذي يبذله العاملون في المستشفى من الكوادر الطبية والفنية والإدارية ومنسوبي إدارة الجودة، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة المجموعة في وضع الخطط والاستراتيجيات، وتوفير كل المقومات والاحتياجات، وتهيئة بيئة نموذجية لتحقيق النجاحات.

وأضاف التركي أن الحصول على هذا الاعتماد يُعَد اعترافًا دوليًّا بأن المستشفى يقوم بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الموصى بها عالميًّا؛ وذلك بفضل حرصنا على التقييم الدوري للمعايير والمؤشرات ومراجعتها، من خلال إدارة الجودة المعنية بتحسين مستوى الخدمات الصحية والحفاظ على سلامة المرضى، في إطار سعينا نحو الإبداع وقيادة الابتكار بالقطاع الصحي؛ للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الطبية وتقديم نموذج صحي متفرد.

وقال صالح التركي: إن الاعتماد سيشكّل دافعًا قويًّا للمستشفى للمضيّ قدمًا في تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر لخدماتها على المستوى الطبي والفني والإداري؛ تحقيقًا لرؤية مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية التي تسعى لأن تكون أفضل مقدم لخدمات الرعاية الصحية، والأكثر موثوقية في الشرق الأوسط.

وأبدى "التركي" سعادته بهذا النجاح الذي وصفه بالكبير؛ مشيرًا إلى أن المستشفى سيستفيد من برنامج اعتماد "SRC" مستقبلًا؛ لأن هذا البرنامج مصمم لمساعدة مقدمي الخدمة على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بشكل مستمر، ويساعد في الوقت نفسه المرضى على تحديد مقدمي الخدمة الذين استوفوا معايير صارمة، لتقديم رعاية عالية الجودة وطويلة الأجل، وتمييزهم عن الآخرين الذين لم يستوفوا تلك المعايير.