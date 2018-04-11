بريطانيا تعلن تسجيل 9875 وفاة بفيروس كورونا

أعمار المتوفين تراوحت بين 11 عامًا و102

أعلنت السلطات البريطانية تسجيل 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، يوم 10 أبريل، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 9875.



وأشارت السلطات الصحية البريطاينة إلى أنها أجرت حتى الساعة الثامنة صباحًا من يوم السيت 11 أبريل، 334974 تحليلًا، بينها 18091 يوم الجمعة 10 أبريل، مؤكدة إصابة 78991 منذ تفشي الوباء.



وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن عدد حالات الوفاة في مستشفيات إنجلترا ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 823 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8937.



وقالت خدمة الصحة الوطنية في لندن إن أعمار من توفوا تراوحت بين 11 عامًا و102 وأن 33 منهم لم يكن لديهم مشكلات صحية أخرى.