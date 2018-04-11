النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا تعلن تسجيل 9875 وفاة بفيروس كورونا

أعمار المتوفين تراوحت بين 11 عامًا و102

أعلنت السلطات البريطانية تسجيل 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، يوم 10 أبريل، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 9875.


وأشارت السلطات الصحية البريطاينة إلى أنها أجرت حتى الساعة الثامنة صباحًا من يوم السيت 11 أبريل، 334974 تحليلًا، بينها 18091 يوم الجمعة 10 أبريل، مؤكدة إصابة 78991 منذ تفشي الوباء.


وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن عدد حالات الوفاة في مستشفيات إنجلترا ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 823 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8937.


وقالت خدمة الصحة الوطنية في لندن إن أعمار من توفوا تراوحت بين 11 عامًا و102 وأن 33 منهم لم يكن لديهم مشكلات صحية أخرى.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا تعلن تسجيل 9875 وفاة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت السلطات البريطانية تسجيل 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، يوم 10 أبريل، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 9875.


وأشارت السلطات الصحية البريطاينة إلى أنها أجرت حتى الساعة الثامنة صباحًا من يوم السيت 11 أبريل، 334974 تحليلًا، بينها 18091 يوم الجمعة 10 أبريل، مؤكدة إصابة 78991 منذ تفشي الوباء.


وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن عدد حالات الوفاة في مستشفيات إنجلترا ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 823 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8937.


وقالت خدمة الصحة الوطنية في لندن إن أعمار من توفوا تراوحت بين 11 عامًا و102 وأن 33 منهم لم يكن لديهم مشكلات صحية أخرى.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:31 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:13 PM

بريطانيا تعلن تسجيل 9875 وفاة بفيروس كورونا

أعمار المتوفين تراوحت بين 11 عامًا و102

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,151

أعلنت السلطات البريطانية تسجيل 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، يوم 10 أبريل، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 9875.


وأشارت السلطات الصحية البريطاينة إلى أنها أجرت حتى الساعة الثامنة صباحًا من يوم السيت 11 أبريل، 334974 تحليلًا، بينها 18091 يوم الجمعة 10 أبريل، مؤكدة إصابة 78991 منذ تفشي الوباء.


وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن عدد حالات الوفاة في مستشفيات إنجلترا ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 823 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8937.


وقالت خدمة الصحة الوطنية في لندن إن أعمار من توفوا تراوحت بين 11 عامًا و102 وأن 33 منهم لم يكن لديهم مشكلات صحية أخرى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,289
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,144

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة