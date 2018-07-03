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المركز الإعلامي بـ "سوق عكاظ" يواصل تقديم خدماته لوسائل الإعلام

يجسد الاهتمام الذي توليه الوزارة للمناسبات الوطنية

يواصل المركز الإعلامي بسوق عكاظ، بنسخته الثانية عشرة؛ تقديم خدماته إلى كل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، والذي جهزته وزارة الإعلام؛ لتسهيل مهمة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، ويشتمل على أحدث الأجهزة والإمكانات والتقنيات الحاسوبية لتغطية الفعاليات اليومية.

ويتيح المركز للوفود الإعلامية؛ التعامل مع تغطياتهم الصحفية من خلال الإمكانات المتطورة، والأجهزة الحديثة لنقل الوقائع والفعاليات والعروض المسرحية من أجنحة وجادة السوق، بالإضافة إلى مساحة للمؤتمرات الصحفية واللقاء مع ضيوف السوق والمركز.

ويعكس المركز؛ الاهتمام الذي توليه وزارة الإعلام للمناسبات الوطنية ودعمها بالطاقات والإمكانات بما يحقق الهدف من إقامة مثل هذه النشاطات والفعاليات والتركيز على خدمة وسائل الإعلام المختلفة التي تنقل هذه الأحداث والتعاون معها لتسهيل مهمتها الإعلامية.

وأكد مدير المركز الإعلامي، ماجد الشديد، أن المركز يعمل بشكل يومي على نقل الأحداث والفعاليات لسوق عكاظ، إلى جانب تزويد وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات والبيانات التي يحتاجونها في أعمالهم.

وأضاف أن المركز يضم عددًا من المحررين والمصورين لتغطية الفعاليات اليومية كافة، ويمتاز بالعمل الجماعي الذي يخدم الرسالة الإعلامية لسوق عكاظ.

وأضاف "الشديد" أن المركز الإعلامي يستنفر طاقاته وجهوده في خدمة الإعلاميين، وتسهيل مهامهم، سواء عبر تزويدهم بالمحتويات الخبرية وحتى إرشادهم إلى الأماكن التي يرغبون تسليط الضوء عليها.

ولفت إلى أن المركز جهز إلى الآن قرابة 60 مادة خبرية عن المهرجان، تم تزويد وسائل الإعلام بها خلال الأيام الماضية.

يذكر أن المركز بدء بالعمل في نشر التقارير الصادرة من السوق، قبل انطلاق المهرجان بأسبوعين، من خلال تجهيز المركز الإعلامي بالأجهزة والضيافة، وكل ما يساهم في توفير بيئة جيدة لدعم الإعلاميين في مجال عملهم.

وشكر "الشديد" إدارة الإعلام في هيئة السياحة على توفير كل التسهيلات في دعم المركز الإعلامي، وأيضًا وزارة الإعلام على تجهيز المركز الإعلامي بمبادرة منهم.

الدورة 12 من سوق عكاظ سوق عكاظ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الإعلامي بـ "سوق عكاظ" يواصل تقديم خدماته لوسائل الإعلام
سبق

يواصل المركز الإعلامي بسوق عكاظ، بنسخته الثانية عشرة؛ تقديم خدماته إلى كل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، والذي جهزته وزارة الإعلام؛ لتسهيل مهمة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، ويشتمل على أحدث الأجهزة والإمكانات والتقنيات الحاسوبية لتغطية الفعاليات اليومية.

ويتيح المركز للوفود الإعلامية؛ التعامل مع تغطياتهم الصحفية من خلال الإمكانات المتطورة، والأجهزة الحديثة لنقل الوقائع والفعاليات والعروض المسرحية من أجنحة وجادة السوق، بالإضافة إلى مساحة للمؤتمرات الصحفية واللقاء مع ضيوف السوق والمركز.

ويعكس المركز؛ الاهتمام الذي توليه وزارة الإعلام للمناسبات الوطنية ودعمها بالطاقات والإمكانات بما يحقق الهدف من إقامة مثل هذه النشاطات والفعاليات والتركيز على خدمة وسائل الإعلام المختلفة التي تنقل هذه الأحداث والتعاون معها لتسهيل مهمتها الإعلامية.

وأكد مدير المركز الإعلامي، ماجد الشديد، أن المركز يعمل بشكل يومي على نقل الأحداث والفعاليات لسوق عكاظ، إلى جانب تزويد وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات والبيانات التي يحتاجونها في أعمالهم.

وأضاف أن المركز يضم عددًا من المحررين والمصورين لتغطية الفعاليات اليومية كافة، ويمتاز بالعمل الجماعي الذي يخدم الرسالة الإعلامية لسوق عكاظ.

وأضاف "الشديد" أن المركز الإعلامي يستنفر طاقاته وجهوده في خدمة الإعلاميين، وتسهيل مهامهم، سواء عبر تزويدهم بالمحتويات الخبرية وحتى إرشادهم إلى الأماكن التي يرغبون تسليط الضوء عليها.

ولفت إلى أن المركز جهز إلى الآن قرابة 60 مادة خبرية عن المهرجان، تم تزويد وسائل الإعلام بها خلال الأيام الماضية.

يذكر أن المركز بدء بالعمل في نشر التقارير الصادرة من السوق، قبل انطلاق المهرجان بأسبوعين، من خلال تجهيز المركز الإعلامي بالأجهزة والضيافة، وكل ما يساهم في توفير بيئة جيدة لدعم الإعلاميين في مجال عملهم.

وشكر "الشديد" إدارة الإعلام في هيئة السياحة على توفير كل التسهيلات في دعم المركز الإعلامي، وأيضًا وزارة الإعلام على تجهيز المركز الإعلامي بمبادرة منهم.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
06:51 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:55 PM

المركز الإعلامي بـ "سوق عكاظ" يواصل تقديم خدماته لوسائل الإعلام

يجسد الاهتمام الذي توليه الوزارة للمناسبات الوطنية

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متعب البقمي - الطائف
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يواصل المركز الإعلامي بسوق عكاظ، بنسخته الثانية عشرة؛ تقديم خدماته إلى كل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، والذي جهزته وزارة الإعلام؛ لتسهيل مهمة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، ويشتمل على أحدث الأجهزة والإمكانات والتقنيات الحاسوبية لتغطية الفعاليات اليومية.

ويتيح المركز للوفود الإعلامية؛ التعامل مع تغطياتهم الصحفية من خلال الإمكانات المتطورة، والأجهزة الحديثة لنقل الوقائع والفعاليات والعروض المسرحية من أجنحة وجادة السوق، بالإضافة إلى مساحة للمؤتمرات الصحفية واللقاء مع ضيوف السوق والمركز.

ويعكس المركز؛ الاهتمام الذي توليه وزارة الإعلام للمناسبات الوطنية ودعمها بالطاقات والإمكانات بما يحقق الهدف من إقامة مثل هذه النشاطات والفعاليات والتركيز على خدمة وسائل الإعلام المختلفة التي تنقل هذه الأحداث والتعاون معها لتسهيل مهمتها الإعلامية.

وأكد مدير المركز الإعلامي، ماجد الشديد، أن المركز يعمل بشكل يومي على نقل الأحداث والفعاليات لسوق عكاظ، إلى جانب تزويد وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات والبيانات التي يحتاجونها في أعمالهم.

وأضاف أن المركز يضم عددًا من المحررين والمصورين لتغطية الفعاليات اليومية كافة، ويمتاز بالعمل الجماعي الذي يخدم الرسالة الإعلامية لسوق عكاظ.

وأضاف "الشديد" أن المركز الإعلامي يستنفر طاقاته وجهوده في خدمة الإعلاميين، وتسهيل مهامهم، سواء عبر تزويدهم بالمحتويات الخبرية وحتى إرشادهم إلى الأماكن التي يرغبون تسليط الضوء عليها.

ولفت إلى أن المركز جهز إلى الآن قرابة 60 مادة خبرية عن المهرجان، تم تزويد وسائل الإعلام بها خلال الأيام الماضية.

يذكر أن المركز بدء بالعمل في نشر التقارير الصادرة من السوق، قبل انطلاق المهرجان بأسبوعين، من خلال تجهيز المركز الإعلامي بالأجهزة والضيافة، وكل ما يساهم في توفير بيئة جيدة لدعم الإعلاميين في مجال عملهم.

وشكر "الشديد" إدارة الإعلام في هيئة السياحة على توفير كل التسهيلات في دعم المركز الإعلامي، وأيضًا وزارة الإعلام على تجهيز المركز الإعلامي بمبادرة منهم.

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