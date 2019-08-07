بالفيديو.. شاهد عشرات المركبات المتعطلة بوسط جازان بفعل الأمطار

أصحاب "السطحات" يرفعون الأسعار بسبب زيادة الطلب

ما أن تسلك طريقاً بوسط مدينة جازان، حتى تجد عشرات المركبات على جوانب الطرقات متوقفة، بعد تعطلها جراء هطول الأمطار الغزيرة، مساء أمس، فيما رفع أصحاب "السطحات" الذين ينقلون السيارات المتعطلة، تكلفة نقل المركبة، مستغلين زيادة الطلب عليهم؛ بسبب تضرر أعداد كبيرة من المركبات بفعل مياه الأمطار.

وأوضح عدد من المتضررين أن الكثير من السيارات المتعطلة لم يجد أصحابها "سطحات" لنقلها للصيانة، كما أن الورش هي الأخرى اكتظَّت بالمركبات، وأن بعض أصحاب الورش يرفضون استقبال مركبات أخرى، لحين الانتهاء من صيانة المركبات المتوقفة عندهم أولاً.

وانتقل عدد من العاملين في الورش، إلى مواقع تعطل السيارات لصيانتها بموقعها بأجر مضاعف.

وشهدت منطقة جازان، أمس، أمطاراً غزيرة، على مدار 12 ساعة متواصلة دون توقف، وأغلق على إثرها عدد من الطرق، وسال عدد من الأودية، كما وصلت السيول لعدد من المنازل، وأسقطت الأشجار والأعمدة.