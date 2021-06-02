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"الإذاعة والتلفزيون" تحقق نجاحاً كبيراً خلال الدورة البرامجية خلال شهر رمضان

بأكثر من مليار ونصف المليار مشاهدة

جنت هيئة الإذاعة والتلفزيون ثمار النجاح الرمضاني من خلال الأرقام المبهرة التي حققتها، حيث وصلت المشاهدات إلى مليار و652 مليون مشاهدة، خلال الدورة البرامجية لهيئة الإذاعة والتلفزيون لشهر رمضان المبارك، ما يمثل أضعاف الرقم المحقق في رمضان 2020، وهو ما انعكس على العوائد التي حققتها الهيئة وتضاعفها.

وكانت الهيئة قد أطلقت عدة قنوات لبرامج رمضان على "سناب شات"، منها مسلسلا "باركود" و"الديك الأزرق" وبرنامج "مقابلة إلا ربع"، مع استمرار برنامجي "شي غورميه" في الموسم الثاني، و"لا تقولها" في الموسم الثالث، وبرنامج "الدوري مع وليد"، ومسلسل "ذكريات طاش" وبرنامج "تحدي المشاهير".

كما نجحت الهيئة في الوصول إلى جمهورها في كل مكان من خلال إطلاق منصة الأولى قبل شهر رمضان، والتي مكنت المتابعين من مشاهدة البرامج والمسلسلات مجاناً وبدون إعلانات، مع خاصية البث المباشر.

وتواصلت الهيئة مع جمهورها من خلال عدة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، منها "وش تهدي السعودية" و"ذكرياتك مع العيد" وغيرها، وحرصت على رصد ردود الفعل، من خلال "استفتاء السعودية" لاستطلاع رأي الجمهور في البرامج والمسلسلات، والذي صعد لقائمة الأعلى تداولاً على منصة "تويتر".

وتنوعت الدورة البرامجية بين برامج ومسلسلات كوميدية، وبرامج حوارية، وأخرى اجتماعية وترفيهية، وبرامج مسابقات، ومسلسلات دراما وأكشن.

النتائج حققت جزءاً من طموحات الهيئة التي سعت لإرضاء الجمهور المحلي وتلبية تطلعاته نحو استعادة مكانة وريادة التلفزيون السعودي على صعيد المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإذاعة والتلفزيون" تحقق نجاحاً كبيراً خلال الدورة البرامجية خلال شهر رمضان
سبق

جنت هيئة الإذاعة والتلفزيون ثمار النجاح الرمضاني من خلال الأرقام المبهرة التي حققتها، حيث وصلت المشاهدات إلى مليار و652 مليون مشاهدة، خلال الدورة البرامجية لهيئة الإذاعة والتلفزيون لشهر رمضان المبارك، ما يمثل أضعاف الرقم المحقق في رمضان 2020، وهو ما انعكس على العوائد التي حققتها الهيئة وتضاعفها.

وكانت الهيئة قد أطلقت عدة قنوات لبرامج رمضان على "سناب شات"، منها مسلسلا "باركود" و"الديك الأزرق" وبرنامج "مقابلة إلا ربع"، مع استمرار برنامجي "شي غورميه" في الموسم الثاني، و"لا تقولها" في الموسم الثالث، وبرنامج "الدوري مع وليد"، ومسلسل "ذكريات طاش" وبرنامج "تحدي المشاهير".

كما نجحت الهيئة في الوصول إلى جمهورها في كل مكان من خلال إطلاق منصة الأولى قبل شهر رمضان، والتي مكنت المتابعين من مشاهدة البرامج والمسلسلات مجاناً وبدون إعلانات، مع خاصية البث المباشر.

وتواصلت الهيئة مع جمهورها من خلال عدة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، منها "وش تهدي السعودية" و"ذكرياتك مع العيد" وغيرها، وحرصت على رصد ردود الفعل، من خلال "استفتاء السعودية" لاستطلاع رأي الجمهور في البرامج والمسلسلات، والذي صعد لقائمة الأعلى تداولاً على منصة "تويتر".

وتنوعت الدورة البرامجية بين برامج ومسلسلات كوميدية، وبرامج حوارية، وأخرى اجتماعية وترفيهية، وبرامج مسابقات، ومسلسلات دراما وأكشن.

النتائج حققت جزءاً من طموحات الهيئة التي سعت لإرضاء الجمهور المحلي وتلبية تطلعاته نحو استعادة مكانة وريادة التلفزيون السعودي على صعيد المنطقة.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
08:22 PM

"الإذاعة والتلفزيون" تحقق نجاحاً كبيراً خلال الدورة البرامجية خلال شهر رمضان

بأكثر من مليار ونصف المليار مشاهدة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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جنت هيئة الإذاعة والتلفزيون ثمار النجاح الرمضاني من خلال الأرقام المبهرة التي حققتها، حيث وصلت المشاهدات إلى مليار و652 مليون مشاهدة، خلال الدورة البرامجية لهيئة الإذاعة والتلفزيون لشهر رمضان المبارك، ما يمثل أضعاف الرقم المحقق في رمضان 2020، وهو ما انعكس على العوائد التي حققتها الهيئة وتضاعفها.

وكانت الهيئة قد أطلقت عدة قنوات لبرامج رمضان على "سناب شات"، منها مسلسلا "باركود" و"الديك الأزرق" وبرنامج "مقابلة إلا ربع"، مع استمرار برنامجي "شي غورميه" في الموسم الثاني، و"لا تقولها" في الموسم الثالث، وبرنامج "الدوري مع وليد"، ومسلسل "ذكريات طاش" وبرنامج "تحدي المشاهير".

كما نجحت الهيئة في الوصول إلى جمهورها في كل مكان من خلال إطلاق منصة الأولى قبل شهر رمضان، والتي مكنت المتابعين من مشاهدة البرامج والمسلسلات مجاناً وبدون إعلانات، مع خاصية البث المباشر.

وتواصلت الهيئة مع جمهورها من خلال عدة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، منها "وش تهدي السعودية" و"ذكرياتك مع العيد" وغيرها، وحرصت على رصد ردود الفعل، من خلال "استفتاء السعودية" لاستطلاع رأي الجمهور في البرامج والمسلسلات، والذي صعد لقائمة الأعلى تداولاً على منصة "تويتر".

وتنوعت الدورة البرامجية بين برامج ومسلسلات كوميدية، وبرامج حوارية، وأخرى اجتماعية وترفيهية، وبرامج مسابقات، ومسلسلات دراما وأكشن.

النتائج حققت جزءاً من طموحات الهيئة التي سعت لإرضاء الجمهور المحلي وتلبية تطلعاته نحو استعادة مكانة وريادة التلفزيون السعودي على صعيد المنطقة.

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