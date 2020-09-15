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"القحطاني" للمرتبة الـ12 بأمانة المدينة المنورة

أصدر أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي؛ قرارًا إداريًّا بترقية الوكيل المساعد لتنظيم البلديات عبدالله بن محمد آل طالع القحطاني استثنائيًّا إلى المرتبة (الثانية عشرة).

فيما عبَّر “القحطاني” عن فخره واعتزازه بهذه الترقية، واصفًا إيّاها بالحافز المشجع من الأمين لبذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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"القحطاني" للمرتبة الـ12 بأمانة المدينة المنورة
سبق

أصدر أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي؛ قرارًا إداريًّا بترقية الوكيل المساعد لتنظيم البلديات عبدالله بن محمد آل طالع القحطاني استثنائيًّا إلى المرتبة (الثانية عشرة).

فيما عبَّر “القحطاني” عن فخره واعتزازه بهذه الترقية، واصفًا إيّاها بالحافز المشجع من الأمين لبذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
09:36 PM

"القحطاني" للمرتبة الـ12 بأمانة المدينة المنورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أصدر أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي؛ قرارًا إداريًّا بترقية الوكيل المساعد لتنظيم البلديات عبدالله بن محمد آل طالع القحطاني استثنائيًّا إلى المرتبة (الثانية عشرة).

فيما عبَّر “القحطاني” عن فخره واعتزازه بهذه الترقية، واصفًا إيّاها بالحافز المشجع من الأمين لبذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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