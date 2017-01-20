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تعطل حافلة "نادي بيشة" في "عقيق الباحة" بعد مباراتهم مع "العين"

تعرضت يوم أمس حافلة بعثة "نادي بيشة" لعطل بعد لقائهم فريق "العين" من الباحة والذي انتهى بالتعادل الإيجابي.

وأعلن "نادي بيشة" عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعرض الحافلة المقلة لبعثة الفريق لعطل في محافظة العقيق، وذلك بعد اللقاء الذي جمعه مع نادي العين ضمن دوري الدرجة الأولى "يلو".

وأظهر مقطع وثقه أحد منسوبي بعثة فريق بيشة تعطل الحافلة بمحافظة العقيق وهي متجهة إلى محافظة بيشة، وظهر جلوس عددٍ من اللاعبين في الطريق والآخرين في داخل الحافلة.

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تعطل حافلة "نادي بيشة" في "عقيق الباحة" بعد مباراتهم مع "العين"
سبق

تعرضت يوم أمس حافلة بعثة "نادي بيشة" لعطل بعد لقائهم فريق "العين" من الباحة والذي انتهى بالتعادل الإيجابي.

وأعلن "نادي بيشة" عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعرض الحافلة المقلة لبعثة الفريق لعطل في محافظة العقيق، وذلك بعد اللقاء الذي جمعه مع نادي العين ضمن دوري الدرجة الأولى "يلو".

وأظهر مقطع وثقه أحد منسوبي بعثة فريق بيشة تعطل الحافلة بمحافظة العقيق وهي متجهة إلى محافظة بيشة، وظهر جلوس عددٍ من اللاعبين في الطريق والآخرين في داخل الحافلة.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
11:49 PM

تعطل حافلة "نادي بيشة" في "عقيق الباحة" بعد مباراتهم مع "العين"

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سعود الدعجاني - بيشة
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تعرضت يوم أمس حافلة بعثة "نادي بيشة" لعطل بعد لقائهم فريق "العين" من الباحة والذي انتهى بالتعادل الإيجابي.

وأعلن "نادي بيشة" عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعرض الحافلة المقلة لبعثة الفريق لعطل في محافظة العقيق، وذلك بعد اللقاء الذي جمعه مع نادي العين ضمن دوري الدرجة الأولى "يلو".

وأظهر مقطع وثقه أحد منسوبي بعثة فريق بيشة تعطل الحافلة بمحافظة العقيق وهي متجهة إلى محافظة بيشة، وظهر جلوس عددٍ من اللاعبين في الطريق والآخرين في داخل الحافلة.

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